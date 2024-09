Mayans: “La veo con ganas de jugar a Cristina, no tiene otra alternativa”

El senador formoseño José Mayans consideró este sábado la chance de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sea protagonista de la próxima contienda electoral legislativa y opinó, además, que ella debería ser la presidenta del Partido Justicialista, silla que está vacante desde la renuncia de Alberto Fernández, quien dejó el cargo luego de la denuncia por violencia de género que le hizo su ex pareja Fabiola Yañez.

“No tiene otra alternativa que jugar Cristina. No la podemos perder. No se puede perder a una persona de esa capacidad”, dijo Mayans en una entrevista concedida al programa Conflicto de intereses, en Radio 10, al tiempo que amplió la convocatoria a todos los sectores de la oposición al gobierno de Milei para dar una alternativa el año próximo.

“Necesitamos de todos. De Cristina, de Axel, de los gobernadores, de los diputados, senadores, de las otras fuerzas políticas, explicar lo que Perón habló en el ‘74, la democracia integrada, porque este grupo anti Estado va a destrozar el sistema; lo está destrozando y nosotros estamos peleando”, dijo el cinco veces elegido senador por la provincia de Formosa.

Mayans contó al periodista Juan Amorín que habló esta semana con Fernández de Kirchner y aseguró que le gustó el discurso que la ex presidenta dio en la ciudad bonaerense de Merlo. “Hablé por teléfono y quedamos en seguir. Vi muy bien el discurso. Atinado, mesurado. Es una mujer que fue presidenta, con una experiencia muy fuerte. Es una de las personas más importantes del peronismo”, destacó y reveló que la charla orbitó además por el Presupuesto 2025, que el domingo pasado presentó el presidente Javier Milei ante un Congreso semivacío. “Me dice que hay que profundizar el tema, charlarlo”.

“A mí me parece que ella tendría que ser la conducción del peronismo", opinó Mayans sobre CFK



Si bien negó que hubieran conversado sobre la posibilidad de que CFK sea candidata el año próximo, Mayans animó a dar su impresión: “La veo con ganas de jugar a Cristina. Con ganas de aportar al país su experiencia”. Y fue más allá, al insistir con que debe ser quien conduzca el peronismo institucional. “A mí me parece que ella tendría que ser la conducción del peronismo. Es la que mayor consideración tiene. Debería ser la presidenta del PJ, con algunas personas que colaboren, y fijar políticas públicas para devolver la dignidad al pueblo argentino”, argumentó. Cuando los periodistas de Radio 10 le preguntaron si todo esto se lo había comunicado a ella, Mayans rio a carcajadas y respondió: “No, no se lo dije”.

Sin embargo, destacó: “Ella va a aglutinar rápidamente a todos. Hay que mostrar presencia ante la gente y ella tiene mucha presencia. Y hay muchos recuerdos de ella, gente que se emociona ante su presencia, hay mucho afecto. Ella podría hacer el esfuerzo y unificar el sistema político. El rol del Estado es fundamental para la justicia social”.

En ese sentido, el senador pidió “construir consensos sobre políticas públicas y el rol del Estado” y advirtió que “si no hay justicia social no va a haber paz social”. Mayans criticó fuertemente a Milei: “Dice que la justicia social es una estupidez, ahí te das cuenta la preparación política que tiene”.

El senador formoseño advirtió al gobierno nacional que "sin justicia social no habrá paz social" (NA)

El formoseño consideró que la paz social “está totalmente alterada” ya que “hay gente que no tiene para comer, que no tiene medicamentos, que perdió su trabajo, que cerró su Pyme” y le habló a los jubilados, quienes según sus propios sondeos, votaron al Presidente en más de un 50%: “Cuando Milei dice que quiere hacer desaparecer el Estado, lo que tienen que entender que los jubilados es que el Estado son ellos”.

Al ser consultados sobre el discurso de Máximo Kirchner ayer en el club Atenas de La Plata, Mayans admitió que coincide con algunas de las afirmaciones del diputado y con otras no. Pero pidió “terminar con los problemas internos nuestros” porque “hay gente que no come, no tiene medicamentos, y la gente mira con asombro: ‘estos se están peleando y no tengo para comer’”. En ese punto fue crítico con el líder de La Cámpora: “No estoy de acuerdo con Máximo con que discutamos temas internos públicamente. Acá se está privatizando Arsat, el sistema nuclear argentino, Aerolíneas, se está hundiendo a las provincias”.

“Acá el problema central es que todos los que creemos en un rol de un Estado rector, regulador de la educación, la salud, el trabajo, los procesos productivos, la política internacional, la integración regional, todas esas fuerzas políticas que entendemos que esas es la política que tiene que imperar tenemos que ponernos de acuerdo para mejorar la calidad de vida de los argentinos”, remarcó el senador.

Con información de Infobae