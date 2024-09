Petróleo en un río de Vespucio: “Tecpetrol es responsable del pasivo ambiental”

En diálogo con Aries, el ex trabajador de YPF y asesor técnico de la industria petrolera Ser-Ver, Laureano Vera, se refirió a las emanaciones de petróleo en la Quebrada de Galarza en Campamento Vespucio, Departamento San Martín.

Ante este hecho, Provincia, por medio del Ministerio de Producción, y el municipio de General Mosconi, intimaron a la empresa Tecpetrol, miembro de la UTE Aguaragüe - conformada mayoritariamente por YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales).

El ex ypefiano señaló que los derrames más recientes se produjeron en pozos cercanos a la Quebrada de Galarza, lo que genera un serio riesgo ambiental. "En los pozos 4 y 10, que están muy próximos a la quebrada, se han detectado nuevas pérdidas. Esto viene ocurriendo desde hace años, pero nadie se ha preocupado por solucionarlo", denunció. Vera destacó que desde 2011 vienen alertando sobre este problema, pero las autoridades provinciales y las empresas involucradas no han tomado medidas efectivas.

Vera también criticó a la provincia por no ejercer un control adecuado sobre los pozos y los impactos ambientales. "La Constitución Nacional es clara: la provincia es responsable del desarrollo de los yacimientos y del cuidado del medio ambiente. No pueden ignorar lo que está pasando", declaró. Además, alertó sobre el riesgo de futuros derrames si no se interviene de manera urgente. "Estamos hablando de más de 200 pozos abandonados o mal mantenidos. Si no se actúa ahora, esto será solo el comienzo de una crisis ambiental mayor", advirtió.

El ex ypefiano denunció la falta de inversión por parte de las empresas en la explotación petrolera en el norte provincial, particularmente Tecpetrol. "Estas empresas no han hecho ninguna inversión significativa para evitar los derrames. Solo se preocupan por la rentabilidad, sin considerar el impacto ambiental", concluyó Vera, quien llamó a las autoridades a exigir medidas de remediación inmediatas y a tomar nota del proyecto presentado por los extrabajadores advirtiendo de esta situación, que repitió, no es nueva.