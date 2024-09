Sesionó el Parlamento del Norte Grande: Piden se avance con la ley de biocombustibles

Con la participación de vicegobernadores, autoridades legislativas, senadores y diputados se desarrolló en la ciudad de Posadas la 52° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, organismo que nuclea a 120 legisladores provinciales de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

Entre los proyectos tratados durante la Sesión del miércoles, se abordó una Declaración que vería con agrado que los Legisladores Nacionales de las Provincias del Norte Grande realicen las gestiones necesarias a fin de lograr las Reformas a la Ley Nacional 27.640 de Biocombustibles, solicitadas por la Liga Bioenergética de las Provincias.

“Si hoy no lideramos el mercado de los biocombustibles, es por de la política, no estuvo a la altura del ecosistema productivo. El mercado aéreo hoy necesita de los biocombustibles y Argentina exporta maíz a Brasil para que ellos nos devuelvan como vía de etanol”, señaló el diputado salteño Gustavo Carrizo.

Refiriendo a la ley de reforma de biocombustibles, impulsada por provincias de la Liga Bioenergética, Carrizo enfatizó el objetivo de generar fuentes de trabajo, “buscando que el corte se eleve al 15%, y que progresivamente, se termine con ese corte y se termine con la política de fijación de precios”, avanzando sobre la industrialización.

“La ley que nosotros buscamos aprobar ya está en el Congreso de la Nación, ya fue tratada en la Comisión de Agroindustria y va por el camino de la aprobación, pero solicitamos a los legisladores nacionales que conforman el Frente del Norte Grande que nos acompañen. No solo es generar trabajo, sino atender también que la única forma que Argentina no caiga en default ambiental, la única herramienta que tiene Argentina para no caer luego de innumerables compromisos climáticos que hemos asumido, es a través de esta ley”, enfatizó.

Además, por inciativa del Senador Javier Mónico se aprobó la Declaración que manifieta la necesidad de incluir contenidos básicos de programación y lógica de algoritmos en los programas de estudio de los colegios secundarios de las provincias que integran el Norte Grande, como un paso esencial para garantizar la preparación de los jóvenes para los desafíos y oportunidades del siglo XXI, recomendando a las autoridades educativas provinciales y nacionales, para que arbitren las medidas necesarias, tanto legislativas como ejecutivas, a fin de implementar de manera progresiva y adecuada la enseñanza de programación y lógica algorítmica en los colegios secundarios de sus respectivas jurisdicciones. Y solicitando a los Poderes Ejecutivos de las Provincias del Norte Grande que, en coordinación con las autoridades educativas nacionales, elaboren e implementen programas de capacitación para docentes en las áreas de programación y lógica de algoritmos, así como asegurar la provisión de los recursos tecnológicos necesarios para tal fin.

También se abordaron una Declaración, que vería con agrado que los Legisladores Nacionales de las Provincias del Norte Grande realicen las gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional a fin de Retomar el Programa Federal Incluir Salud, de la Agencia Nacional de Discapacidad que tiene como objetivo brindar cobertura Médico Asistencial a las personas titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas.

Otro de los temas propuestos por los representantes de Salta, a través de una declaración que manifiesta elapoyo del Parlamento del Norte Grande a la iniciativa de que el Congreso de la Nación establezca la obligatoriedad para que las plataformas y redes sociales implementen procedimientos de verificación de identidad para todos sus usuarios.

Por último, se que solicita a los respectivos poderes ejecutivos provinciales y, asimismo, a los señores Legisladores Nacionales por las provincias que integran el Parlamento del Norte Grande Argentino, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones que intercedan ante el Poder Ejecutivo Nacional, para que se reconsidere la suspensión de la construcción de viviendas destinadas a la población de recursos insuficientes y se proceda a reactivar la misma, valorando que a lo largo y ancho de nuestro país existe un alto déficit habitacional, garantizando el acceso a la vivienda digna Art.14 bis de la CN.