Guías de Turismo podrán acceder a un ciclo complementario de formación en UPATECO

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia y la Universidad Provincial de Administración, Tecnologías y Oficios (UPATECO) celebraron un convenio para la formación de guías turísticos idóneos.

“Es un reconocimiento para los guías que están hace muchos años en actividad y que no pudieron tener una titulación porque, en su momento, no existía o porque situaciones de la vida no le permitieron culminar estudios”, indicó – en ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries – Analía Pérez, presidenta de la Asociación de Guías de Turismo de Salta.

En este sentido, añadió que se trata de una “valoración al guía”.

Relató la referente que existe un padrón de guías desde 2013, que se regularizó con una ley y que, a partir de ahí, se confeccionó el registro de guías que existe actualmente con – aproximadamente – 400 trabajadores del rubro.

“Esto viene a formalizar una situación que se viene arrastrando desde hace muchos años, hay que tener en cuenta que algunos guías tienen más de 30 años trabajando en terreno. Las personas que hagan el curso regularizarán su situación, no solo a nivel provincial”, concluyó Pérez.