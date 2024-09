Inmigración, el tema más caliente en el primer debate entre Trump y Harris

Este martes por la noche se llevó a cabo el primer debate presidencial en los EEUU, entre Donald Trump y Kamala Harris. Tal como se esperaba, el tema de la inmigración ocupó una parte central en la agenda, por iniciativa del expresidente, que se encargó poner el dedo en la llaga de la administración demócrata ante cada eje temático tratado.

Apenas iniciado el debate, la vicepresidenta intentó exponer los lineamientos de su plan económico, pero Trump afirmó que el gran problema del país es la inmigración descontrolada de «criminales, asesinos, traficantes, pacientes escapados de hospicios» y otras personas que llegan ilegalmente al país, «a través de la frontera sur» (con México) y ocupan los puestos de trabajo de los americanos, según su visión.

Desde luego, culpó al Gobierno de Joe Biden, y en especial a Harris, por la «inacción» respecto a esta problemática hasta seis meses antes de las elecciones.

Desde esa perspectiva, el expresidente aseveró que el plan económico de Harris «es malo», entre otros motivos, porque no incluye un cierre de la frontera sur. Incluso llegó a afirmar: «Kamala es una marxista, todo saben que lo es. Su padre también. La inmigración es mala, es lo peor para nuestra economía. Ellos destrozaron el país con sus políticas locas».

Para defenderse, Harris sostuvo que ella fue fiscal durante muchos años y fue la encargada de combatir a criminales, sean inmigrantes o no. Por lo tanto, está claro que ella no apoya a el arribo de inmigrantes que hayan cometido delitos. En cambio, acusó a Trump y a sus legisladores de frenar intencionalmente su proyecto para luchar contra el ingreso de fentanilo desde las fronteras.

En este marco, se produjo uno de los cruces más calientes de la noche, cuando Trump citó un caso de una ciudad de Colorado que presuntamente había sido sitiada por inmigrantes criminales, que las casas estaban siendo tomadas por la fuerza y que incluso se comían a los perros y los gatos de los residentes. El moderador tuvo que aclarar que se trataba de una fake news, pero Trump insistió: «Yo lo vi por la tele», ante los gestos de risas e indignación de Harris.

Para enfatizar su discurso, Trump realizó una comparación que tiene que ver con Latinoamérica: "Si ella gana, EEUU va a ser Venezuela con esteroides".

Manteniendo su estrategia de oponer seriedad a estos comentarios histriónicos de Trump, Harris aseguró que ese tipo de narrativas son las que alejan a los propios republicanos de su candidato. «Cientos de republicanos hoy nos apoyan a nosotros», sostuvo la vicepresidenta, a lo que el exmandatario contestó: «Yo fui el republicano que más votos sacó en toda la historia».

Finalmente, Trump reiteró su teoría de que los números de crímenes descienden en los países de Latinoamérica, especialmente en Venezuela, porque esos países envían a sus criminales a EEUU. Harris lo refutó y concluyó el tópico indicando que era inverosímil que una persona con tantos procesamientos como Trump estuviera tan preocupado por culpar a los inmigrantes por supuestos delitos.

