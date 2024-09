Diputados aprobaron en definitiva el proyecto que prevé la prórroga – por el término de 2 años – de esta emergencia. “Enviamos un mensaje claro de que en Salta no toleramos la injusticia”, expresaron legisladores.

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó, en definitiva, el proyecto que prevé la prórroga de la Emergencia Pública en Materia Social por la Violencia de Género en todo el territorio salteño.

“Es una realidad dolorosa que afecta a todas las mujeres”, aseguró la diputada Mónica Juárez al momento de informar sobre el proyecto.

Explicó, asimismo, que los datos en Salta son alarmantes ya que las denuncias crecen día a día y que, de hecho, el exministerio de las Mujeres de la Nación – disuelto por la Administración nacional libertaria – expuso un informe donde la provincia estaba en los primeros puestos en cuanto algunas situaciones graves.

Así, señaló Juárez, el estudio marcaba que el 62% de las encuestadas en la provincia había sufrido violencia doméstica por parte de sus parejas; a nivel nacional, este número llega al 45%.

“A ningún legislador le agrada prorrogar”, destacó la diputada, y recordó que en Salta los femicidios son – casi - moneda corriente; “entendemos que es política de Estado de este gobierno seguir trabajando para erradicar la violencia y la prórroga le facilita al Ejecutivo tomar todas las acciones pertinentes con tal fin y la asignación de partidas consecuente. Enviamos un mensaje claro de que en Salta no toleramos la injusticia”, concluyó.

“Algo no se está haciendo bien. No es que el gobernador no haya hecho nada, pero seguimos con la problemática y las estadísticas de femicidios al límite”, aseguró el diputado Juan José Esteban al momento de su alocución.

Insistió en que “algo no se está haciendo bien” y consideró que no se está llegando a las personas violentadas.

“No podemos darles solución y creo que ese es el planteo que debemos hacernos”, finalizó Esteban.

Cabe recordar que la Emergencia fue declarada en 2014 y se fue prorrogando sucesivamente.

El proyecto fue aprobado en definitiva y pasa el Ejecutivo para su promulgación.