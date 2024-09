La salteña Luciana Gennari clasificó a los Juegos Sudamericanos y pide colaboración para el viaje

Luciana Gennari, una atleta salteña de 22 años, logró clasificar para los Juegos Sudamericanos que se celebrarán en Colombia. Gennari, quien compite en la categoría sub-23, obtuvo la clasificación en el Nacional realizado en San Luis a fines de agosto.

La joven atleta expresó su satisfacción por haber alcanzado este importante logro, pero también destacó los desafíos que enfrenta para participar en el evento internacional donde representará al país.

“Lamentablemente, no me dedico profesionalmente al atletismo, ya que la disciplina no cuenta con mucha relevancia en el país. A pesar de dedicarle mucho tiempo y esfuerzo, también estudio la licenciatura en Kinesiología, y trabajo para cubrir mis gastos”, expresó en Aries Gennari.

Debido a que este fue un año olímpico, el presupuesto con el que cuentan los atletas es limitado. “La Confederación Argentina nos dijo que solo se cubrirán los gastos de alojamiento y vestimenta. Cada uno debe costear su propio pasaje”, detalló.

En su caso, el pasaje ronda cuesta un millón 375.800 pesos, “y ya estamos cerca de lograrlo”, aseguró.

Para financiar su viaje, Gennari lanzó una campaña de colaboración a través de un video en sus redes sociales, donde agradece el apoyo de la comunidad. “En menos de 24 horas, la gente respondió de manera increíble, con aportes y difusión”, comentó emocionada.

La atleta invitó a quienes deseen colaborar a hacerlo a través de su alias en las redes sociales y agradeció profundamente el apoyo recibido. “Esto es por y para la gente que me ha ayudado y acompañado en este camino”.

@luli_gennari

alias: luli.saltotriple