Intendenta de General Mosconi: “Me siento insegura en mi propia casa”

En diálogo con Aries, la intendenta de General Mosconi, Ana Guerrero Palma, abordó la denuncia que radicó por agresión en su domicilio. El hecho es investigado por la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez.

En su relato, contó que en los primeros días de agosto fue interceptada por tres personas de pertenencia a los pueblos originarios, irrumpieron en su vivienda y pretendían que firmara unos documentos vinculados a un proyecto de Cristian Rivadero, prófugo actualmente. La jefa comunal denunció golpes y hematomas, que luego fueron constatados por personal médico.

"La petición era específica, querían núcleos húmedos, pero no podemos cumplir por un tema presupuestario", señaló Guerrero Parra, destacando que la prioridad del municipio está en otras necesidades como la reparación de calles.

Según la intendenta, la presión aumentó cuando surgió la exigencia de que el constructor Rivadero fuera el encargado de las obras. "Nosotros queríamos negociar otras soluciones, pero la respuesta era siempre la misma: ‘Quiero los núcleos húmedos y que los haga este constructor en particular’", explicó. Según dijo, la obra contempla un presupuesto entre 30 y 40 millones de pesos. Dato no menor, señaló, es que el mencionado tiene en su haber denuncias de otro jefe comunal por incumplimientos en obras. “El gobierno municipal tuvo problemas con la gestión anterior por incumplimientos relacionados con este mismo constructor", recordó.

Sobre el episodio de violencia que vivió en su propia casa. "No tenemos custodia. Tres individuos me esperaban afuera, me empujaron y golpearon contra el portón", describió con preocupación.

Finalmente, Guerrero Parra rechazó acusaciones de persecución política: "El hecho de que sea una funcionaria no amerita que cualquiera pueda venir a golpearme la puerta de mi casa", concluyó, reiterando la gravedad de lo ocurrido.