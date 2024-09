La Subsecretaría de Bienestar Animal, encabezada por Matías Peretti, nuevamente lanzó una campaña para desalentar a los peregrinos de llevar a sus perros durante la caminata.

Peretti destacó que los perros no están acostumbrados a recorrer largas distancias y pueden terminar lastimados, exhaustos o incluso fallecer debido a problemas cardíacos. "Los peregrinos debemos ser nosotros, no nuestros animales", afirmó Peretti, subrayando que la mayoría de los que quedan abandonados en el micro centro provienen de diferentes barrios y no de las peregrinaciones más lejanas.

La Subsecretaría, nuevamente dispuso las cintas de identificación en puntos estratégicos de la ciudad e instó a su colocación precisa para evitar trasladar a un perro al lugar que no corresponda.

“Si nosotros sabemos realmente de dónde viene el animal se le puede poner una cintita, pero el tema es que muchas veces se lo identifica tarde y se le pude generar un inconveniente extra al municipio”, señaló.

Además, a partir del 16 de septiembre, se publicará una lista de los animales que han sido recogidos y llevados a la Subsecretaría. Los perros rescatados serán restituidos a sus lugares de origen una vez que se verifique su procedencia.

La Subsecretaría estará presente en la entrada de Santa Ana, el Jockey Club, el Monumento 20 de Febrero y Aunor y la Plaza 9 de Julio durante los días 13, 14 y 15 de septiembre, para asistir a los peregrinos y sus mascotas.