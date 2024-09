Movilidad jubilatoria: en Salta, jubilados protestaron contra el veto de Milei

Al igual que en muchas ciudades del país, en Salta, en los mástiles de la Plaza 9 de Julio, se dieron cita jubilados y pensionados para protestar contra el veto del presidente Milei a la ley de movilidad jubilatoria, y, más en general, contra la política económica que lleva adelante el gobierno libertario.

“Nos deben más de 700.000 pesos y lo que estamos pidiendo es un aumento para poder sobrevivir”, aseguró Mirtha, una jubilada presente la marcha. La mujer, con entusiasmo, había emprendido la tarea de interceptar a quienes llegaban a la manifestación, así como a quienes – curiosos – se acercaban al lugar, para que estamparan su firma en una planilla que repudia el veto e insta al Congreso a avanzar sobre él.

Explicó la jubilada que el panorama actual es sombrío y es que las políticas de Milei, en pocos meses, significaron quita de medicamentos o el incremento exorbitante de sus precios.

“Estamos viviendo un genocidio de la tercera edad. Pedimos que la población se solidarice con nosotros, todos vamos a ser jubilados. El panorama es nefasto”, señaló, y continuó: “Él (el presidente Milei) quiere darnos miseria mientras hace un gobierno para ricos; para la casta de la que él hablaba en campaña”.

Concluyendo, Mirtha aseguró que el veto de Milei significó “un golpe certero al corazón y a sentirse integrante de la Argentina”.

“En campaña nos dijo ‘viejos meados’, bueno, es insensible e inhumano y no se podía esperar otra cosa que el veto. Es más grave aun cuando lo anunció con total perversidad, no tiene ni un sentimiento. Para la SIDE, para espiarnos, hay plata, pero no para los jubilados. Lo que pedimos es para afrontar mínimamente las políticas que lleva adelante”.