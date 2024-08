El líder de Principios y Valores, Guillermo Moreno, sostuvo que el gobierno de Javier Milei es "peor que el 2001". Además, el ex secretario de Comercio Interior explicó que por el ritmo en el que crece la deuda, el Gobierno se tiene que ir “dentro de la ley y el orden", haciendo referencia a un juicio político, y calificó a Miguel Ángel Pichetto como "el único que está en condiciones" de hacerse cargo de la política. “Es importante que se inicie el procedimiento y que la política lo discuta”, mencionó.

- ¿Qué piensa del cruce entre Cristina y Mayans sobre la cercanía de Villarruel con el peronismo?

Negarle la posibilidad de que Villarruel se vuelva peronista es un error de Cristina. No se le puede negar a la vicepresidenta la posibilidad de ser peronista. Intento peronizar a Jorge Fontevecchia desde hace años y no lo conseguí, pero no voy a cesar en el intento.

Es como si fueras un cura y te mandaran a evangelizar una manzana de ateos, trotskistas y comunistas. El cura tiene que ir contento a evangelizar, mirá si va a decir “No, mis límites son los trotskistas”.

Cuanto antes se termine este Gobierno dentro de la ley y el orden, mejor. No tiene sentido esto que estamos atravesando. Cuando vendo bien, vendo 50% menos, y cuando vendo mal, vendo 75% menos. Es ridículo lo que está pasando en la Argentina y así no se puede seguir. No me vengan con lo de los cuatro años, porque Milei en el 2022, con el impulso de Juntos por el Cambio, le quiso hacer juicio a Alberto Fernández. Seguramente Alberto se merecía eso y mucho más, pero si lo hicieron en el 2022, ¿por qué no lo podemos hacer en el 2024?

- ¿Ve una reacción en la sociedad o hay mucha pasividad todavía?

Prefiero que no haya reacción, ¿¿quién se va a hacer cargo si hay reacción? Esto está mucho peor que en el 2001. En el 2001 tuvimos 5 presidentes, pero ahora vamos en camino a la anomia. Yo le digo a la política en general y a los compañeros en general que todo está más grave que en el 2001.

Todos esos imbéciles que hacen numeritos desde el circuito financiero no saben dónde tienen la nariz. Lo que está haciendo Caputo son todas brujerías que no resisten el análisis ni siquiera de un directorio de una mediana compañía.

Antes tenías registrado el déficit cuasifiscal en el Banco Central, que no era otra cosa que los intereses que pagabas por la deuda del Banco Central. Los intereses que paga el Banco Central, menos los que cobra, da el déficit cuasifiscal, que eran 10 puntos del PBI. Sobre eso estábamos todos de acuerdo, Milei inclusive porque cuando asumió habló de los 10 puntos de déficit cuasifiscal.

Ahora solucionaron el déficit cuasifiscal poniéndole la deuda al Tesoro. En vez de pagar los intereses con el bolsillo izquierdo, los pagas con el derecho. Ahora resulta que tampoco se pagan porque hicieron un instrumento para capitalizar los intereses. Es como un plazo fijo que se renueva todos los meses de manera automática, entonces si el primer mes pusiste 100, te dan el 10% de interés. Si lo renovás, los intereses del 10% son sobre 110. Eso es una tasa de interés compuesta y se aprende en la secundaria.

Como estos muchachos no lo pagan porque el instrumento es de capitalización de los intereses, no los registran. ¿Dónde tenés que ir a buscar los intereses? Al stock de deuda, y la deuda está creciendo a niveles fabulosos. Si vos vieras como está creciendo el stock de deuda, vas a la Casa Rosada, lo agarrás a Milei de la oreja y lo ponés patitas en la calle. Naturalmente, dentro de la ley y el orden y en el marco de la Constitución, eso es un juicio político.

- ¿Están los números para ese juicio político?

No lo sé, pero es importante que se inicie el procedimiento y que la política lo discuta. Salió un artículo en un diario que decía que el Instituto Patria consideraba que un juicio político a Milei era favorable a Macri. Estarán haciendo esas teorías extrañas y análisis rebuscados pero la situación no puede seguir así.

- ¿Por qué no reacciona la gente?

Por favor, no pidas que reacciones amiga. Vamos camino a la anomia, esto no es el 2001. Yo entiendo que ustedes son periodistas y tienen que analizar la realidad, pero permitime la ventaja de que hago política desde los 14 años y hacer política implica contar lo que va a pasar, no lo que pasó. Dame esa ventaja un segundo y creeme que esto es muchísimo peor que el 2001.

Ese 17 o 18 de diciembre, dos días antes del colapso de De la Rúa, su jefe de Gabinete decía que todo estaba bien, y el sol, como pasa hoy, estaba brillando. 5 días después, ya no estaba De la Rúa, y 5 días después, ya habían pasado 5 presidentes.

No le tiren la cola al león, no incentiven eso. Si no me querés creer, no me creas, pero dame la derecha. Esto es muchísimo más grave que el 2001, así que te pido que hagamos el análisis pensado que quizás Moreno tenga razón.

- ¿No ve ningún gobernador, legislador o dirigente que pueda hacerse cargo de la situación?

En la asamblea legislativa me parece que sí. El tema Pichetto sigue dando vueltas y es el único que está en condiciones. Es un hombre de Estado, ya está en una edad en la que dió la vuelta, tiene el encuentro de distintas fuerzas políticas y creo que lo pueden votar el PRO, los radicales y nosotros. Me parece que es el candidato.

Que no sea cuestión que por mezquindades “que si no sea yo, que no sea nadie”, pero eso suele pasar con los progresistas. Los progres son gente rara.

- Algunos consideran que insistir con los dos tercios es un escenario que le permite al Gobierno victimizarse. ¿Tiene sentido reiterar tanto en los dos tercios para mellar el gobierno de Milei cuando su alternativa es Victoria Villarruel?

Yo creo que se tiene que terminar el gobierno de Milei, no mellarlo. Este Gobierno tiene que terminar bajo la ley y el orden. Obviamente, la señora Villarruel hace parte del Gobierno.

La señora Villarruel tiene futuro político y demostró que es una dirigente muy interesante. Tiene que terminar de formarse y conocer los hechos de la historia. Hasta podría darle la derecha de revisar lo que haya que revisar. Nos tenemos que poner de acuerdo en desde cuándo empezamos a revisar, quizás con el bombardeo a la Plaza de Mayo, porque la Marina nunca pidió perdón, pero no me niego a revisar ni a discutir.

Hoy no tiene legitimidad de origen, tiene legalidad de origen porque integró la fórmula. Si no tiene legitimidad, es muy difícil seguir, y por eso planteo la asamblea legislativa.

- ¿Y a Karina Milei cómo la ve?

¿Karina Milei? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando de la asamblea legislativa?

- Tiene que ver porque la gran pregunta es qué va a hacer La Libertad Avanza el año que viene. ¿Tiene condiciones para el año que viene?

Yo entiendo que el Gobierno está fracasando porque estuvimos hablando de juicio político y asamblea legislativa hasta recién. Sería difícil tener los dos escenarios al mismo tiempo. La otra idea sería que al Gobierno le está yendo bien, pero yo creo que le está yendo horrible y esto es un desastre.

Suponiendo que alguien piense que le está yendo bien, bueno, ellos elegirán si creen que Karina Milei es una buena dirigente. Yo la conocía a Karina en una cena durante el gobierno de Macri, o en el inicio del gobierno de Alberto.

- ¿Y qué impresión se llevó?

Casi no habló. Vino con su hermano y eran ellos más tres matrimonios más. Milei me comentó que era su hermana y que lo ayudaba con sus cosas. No había duda de que era su sostén, se notaba ahí. Lo conocí a Milei cuando venía a verme a la oficina y mis secretarias compraban más facturas porque venía con un hambre que él mismo reconoció. Después no le alcanzaba la plata porque tenía que alimentar a sus animales.

Salió una nota en La Nación diciendo que también tenía problemas con la AFIP y hacía facturas extrañas. Eso es entendible porque no cree en el Estado y dice que quien evade es un héroe. Cuando lo conocí no hablamos de esos temas y a Karina solo la vi una vez. La gente tiene derecho a formarse, quizás sea una buena dirigente. Como le damos la derecha a Villarruel, se la tenemos que dar a Karina.

- Hace unas semanas hubo una reunión de los referentes económicos de distintos sectores del peronismo. ¿Qué se habló ahí?

Se terminó un documento consensual donde nos pusimos de acuerdo en que la gesta que le vamos a plantear a la sociedad es la gesta de la industrialización. Después está el debate sobre la presentación pública del documento y ahí hay distintas alternativas.

Empecé a ver pintadas que dicen “Hay otro camino. Sergio Massa” que me parecen novedosas. Kicillof está planteándose un diseño con el progresismo y parte del peronismo.

- Aparecieron pintadas que dicen “Axel o Mieli”.

Bueno, imaginate. No hay tanta diferencia en las políticas económicas de uno y otro porque los dos son de la escuela austríaca. La escuela austriaca tiene dos riendas: la socialdemocracia y el neoliberalismo. Entre los dos hicieron el consenso de Washington. En términos políticos, el consenso de Washington lo hicieron tanto Felipe González como Bush o Margaret Thatcher.

En términos económicos, fue el auge de la escuela austríaca con la socialdemocracia y el neoliberalismo, viendo la economía desde los fondos de inversión, y teniendo como ordenador la tasa de interés. De Kicillof para acá, del 2014 en adelante, todos los ministros de Economía devaluaron y se endeudaron. Acá lo único exitoso fue la década ganada, y después vino la globalización y la década perdida.

El periodista Ezequiel Burgo saca una columna interesante donde hace una especie de historia contemporánea de la economía. Hace dos domingos atrás recopiló lo que dicen Milei o Caputo y lo que decía Kicillof allá por el 2014, y era lo mismo. La socialdemocracia es la escuela austríaca.

- ¿Son lo mismo Milei y Kicillof?

En términos económicos, sí. Kicillof tiene más coincidencias con Milei que con Moreno en términos económicos.

Ahora Kicillof está hablando de la renta universal, y Elon Musk habla de la renta universal. ¿Te parece normal que hablen de lo mismo? Es porque vienen de la escuela austríaca. Es por eso que devaluó y se endeudó y ahí comenzó la década perdida, que va del 2014 y esperemos que termine en 2024. Esperamos que se vaya este Gobierno dentro de la ley y el orden.

