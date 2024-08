En los departamentos de Orán y San Martín, la situación de los jubilados es una tragedia silenciosa. En diálogo con Aries, José Guerrero, presidente del centro de jubilados de Hipólito Yrigoyen, describió la desesperación que viven miles de personas mayores, atrapadas entre la necesidad de medicarse y la lucha por conseguir un plato de comida diario. "Compramos dos medicamentos de cinco para poder vivir", confesó, exponiendo la cruda realidad a la que se enfrentan.

Los medicamentos que antes cubría el PAMI, ahora se han convertido en un lujo inalcanzable. "Los remedios de farmacia que antes cubrían al 100%, hoy los venden a precios de venta libre. Uno de los más comunes, que todos los jubilados toman, cuesta 12.000 pesos", explicó en referencia al omeprazol. Mientras tanto, el último aumento de la jubilación del 4,6% no alcanza ni para cubrir la inflación, y mucho menos para salir de la pobreza. "Hoy la jubilación mínima es de 225.000 pesos, cuando la canasta familiar está calculada en 900.000 pesos", subrayó, destacando que cinco millones de jubilados en el país bajo la línea de pobreza.

En medio de esta desesperanza, la ayuda es escasa y no llega a todos. El comedor, que alguna vez fue un refugio, ahora apenas puede atender a 50 personas con recursos limitados. "El PAMI nos manda la plata, pero no alcanza para alimentar a todos. Dependemos de una empresa agrícola que nos dona verduras para poder dar de comer a 15 personas más", comentó Guerrero, evidenciando la falta de apoyo gubernamental. "Todos los días hay pedidos, pero no tenemos la espalda para sostener más gastos", lamentó.

Con una movilización programada para el próximo lunes, los jubilados de Orán y San Martín alzan la voz, pero saben que su grito de auxilio apenas resuena en una agenda política que parece ignorarlos. "No estamos en la agenda de ningún político", lamentó Guerrero. "Cuando salimos a protestar, nos dicen que hay otros peor, pero nadie está peor que nosotros. Es lamentable y no es una exageración", concluyó.