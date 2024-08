En Rosario, Javier Milei justificó el veto del aumento a los jubilados y aseguró que "le ganan a la inflación"

En medio de las repercusiones que tiene el posible veto presidencial al nuevo esquema jubilatorio aprobado por el Congreso, Javier Milei se presentó en la Bolsa de Comercio de Rosario en conjunto con el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro. "No estoy pensando en eternizarme en el cargo", dijo el mandatario, aunque apuntó que “voy a terminar estos 4 años y voy a ser reelecto. Voy a hacer que finalmente Argentina se ponga de pie”.



Se trata de la segunda visita del Presidente a la ciudad más populosa de la provincia, luego de lo que fue la ceremonia en conmemoración al Día de la Bandera. El jefe de Estado llegó junto a su hermana, Karina Milei, al vocero presidencial, Manuel Adorni, y su flamante novia, Amalia "Yuyito" González.



"Se imaginan que tenía otro discurso pero como en la Argentina pasan cosas tuve que modificarlo", inició su alocución Javier Milei, quien justificó el veto al incremento jubilatorio sosteniendo que "ayer los degenerados fiscales votaron en gran mayoría un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda, que le cuesta a los argentinos u$s370.000 millones, arruinándole la vida a las generaciones futuras". Según el Observatorio de Presupuesto del Congreso, el proyecto aprobado en ambas cámaras implica un 0,4% del PBI.

En ese sentido, Javier Milei consideró que "los jubilados están muchísimo mejor que antes" y remarcó que "dije que lo iba a vetar y efectivamente lo veté. Mi palabra no se negocia y no voy a dejar pasar ni un milímetro a los degenerados fiscales que quieren tener beneficios para la casta política". "Si ustedes quieren una buena política social, la mejor es bajar la inflación", consideró.

Asimismo, afirmó que "hemos tenido la mejor perfomance fiscal de la historia argentina" y valoró la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. "Este plan está dando resultado y hemos bajado la inflación, por eso la basura de la casta política quiere rompernos el equilibrio fiscal porque si sale bien se les terminó el curro", analizó.

El mandatario también respaldó el decreto que otorgó fondos reservados para la SIDE, que fue rechazado esta semana en Diputados: "La casta del Poder Legislativo nos niegue fondos para hacer tareas de inteligencia". En ese sentido, responsabilizó a la oposición por un posible atentado e ironizó sobre su seguridad: "Voy a tener que confiar un poco más en las fuerzas del cielo para que no me pase nada".

Javier Milei ratificó el rumbo económico y habló del Presupuesto 2025

A lo largo del discurso, Javier Milei recordó la situación económica con la que llegó a la Presidencia: "Es obvio que no iba a llegar al poder en condiciones normales; no iba a llegar a Presidente si vivíamos en Suiza". Luego, se mostró optimista porque "está rebotando el nivel de actividad" y prometió que "si los ingresos pasan a un escalón más alto, voy a bajar los impuestos" y que proyecta "construir un Presupuesto neutral frente a la inflación, porque no nos va a provocar un descalce".

El Presidente explicó los fundamentos del crecimiento económico que prevé: "El crecimiento sale por inversión y para invertir ustedes tienen que ahorrar", señaló y añadió que "podemos crecer con cepo también porque el ajuste fiscal que hicimos le devolvió 15 puntos del PBI al sector privado en modo de ahorro". "El déficit cero implica trabajar de lleno contra el riesgo país y altas tasas de interés y eso también implica crecimiento económico", sostuvo.

En el auditorio se encontraron presentes el Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simeoni; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; ministros del Poder Ejecutivo Provincial; secretarios; subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial; legisladores nacionales y provinciales.

Además, participaron presidentas del Consejo Deliberante de Rosario y concejales de la ciudad; secretarios; subsecretarios del Gobierno Municipal; presidentes y miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y representantes del Poder Judicial; miembros del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario y representantes del Mercado Argentino de Valores, MAV, Marbarrofex, Mercado Granadero de Rosario, Rosgan, Bonsas y Mercados Argentinos, BIMA, Mercado Abierto Electrónico, MAE.

Amenaza de bomba en la Bolsa de Comercio de Rosario

El edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario, que conmemora su 140° aniversario con un acto protagonizado por el Presidente de la Nación, recibió una amenaza de bomba, por lo que tuvo que ser evacuado. Aunque nunca se puso en duda la participación del mandatario, se postergó su intervención para extremar las medidas de seguridad del lugar.

"Vinieron los brigadistas y automáticamente salimos todos sin agarrar absolutamente nada", comentó en C5N una de las trabajadores del edificio.

Este mismo viernes, el aeropuerto Islas Malvinas de la ciudad de Rosario también recibió una amenaza de este tipo y debió activar el protocolo.

Con información de Ámbito