El círculo rojo aprobó "el rumbo" pero a Javier Milei le preocupa que los argentinos "no la ven"

El presidente, Javier Milei, rindió examen ante el círculo rojo en el Hotel Alvear, donde lo esperaban empresarios en una nueva edición del evento Council of the Americas. Los hombres de negocios aprobaron en términos generales "el rumbo" de la gestión económica, aunque entre pasillos admitieron que los distintos rubros de la actividad todavía no muestran el crecimiento esperado, al tiempo que hicieron sentir la expectativa por conocer la letra chica del RIGI (que se publicará en el Boletín Oficial a fines de esta semana).



No hubo ningún anuncio para el sector, que espera con ansias la publicación de uno de los puntos de la ley Bases de su mayor interés. No obstante, al circular por el tradicional hotel se escucharon elogios a la reforma laboral y un discurso unificado sobre los beneficios que podría tener el RIGI en las inversiones. "Después, en lo personal te puede gustar o no, pero esa ya es otra discusión", dijo a Ámbito uno de los miembros del Grupo de los Seis.

Más allá de que el jefe de Estado cosechó los aplausos del auditorio -los cuales fueron perdiendo fuerza durante la hora que duró su discurso-, se mostró indignado porque, a su entender, "todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos".





Durante su alocución, el mandatario hizo un repaso de la herencia recibida y pidió a los empresarios que inviertan al tiempo que prometió a cambio la salida del cepo y la devolución de impuestos. “Vamos, inviertan”, sostuvo.

Asimismo, admitió: "La gente no puede esperar más, pero entiende que este es el único camino, la política debe comprender lo mismo y acompañar, con su propio esfuerzo, el de la ciudadanía".

"Y como si todo esto fuera poco, todo este proceso de estabilización lo estamos haciendo con recomposición de precios relativos. Es interesante, todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos", resaltó el jefe de Estado. No conforme, hacia el final de sus palabras volvió sobre esta idea, y señaló "parece que los de acá no la ven".

En línea con lo que anticipó Ámbito, también reveló que rediseñará el presupuesto 2024 bajo la premisa de déficit cero.

Elogios a Caputo y Sturzenegger

El jefe de Estado fue último orador de una lista que incluyó prácticamente a todo su gabinete, con excepción entre otros del ministro de Economía, Luis Caputo. Pese a que no ofreció un discurso, el exfuncionario del PRO se sentó en primera fila para recibir los elogios del Presidente. No fue el único. Federico Sturzenegger, titular de la cartera de Desregulación y Transformación de Estado, también estuvo presente y al igual que su par fue denominado "coloso" por Javier Milei, quien durante toda su alocución trató de repartir en partes iguales las alabanzas a estos funcionarios.

De acuerdo a Milei, el programa de gestión “es posible gracias al trabajo mancomunado que llevan adelante los equipos técnicos encabezados por los ministros de Economía y Desregulación, ‘Toto’ (Caputo) y Federico (Sturzenegger), que desde que asumieron han llevado adelante lo que solo puede ser catalogado como una gesta heroica que, sin duda, van a pasar a la historia”.

A horas de que se conozca el dato de inflación oficial de julio, indicó que el último dato de mayorista bajó al 2,7% mayoristas "lo que da 35% interanual" y dijo que "es un tremendo logro pasar de 17.000% a 35%". "Pero tengo más para reconocerle al ministro (Luis) Caputo, 2,7% y tengo un sistema de "crawling peg", estamos habilitando ese piso de inflación de 2% y si sacamos ese piso de 2%, la inflación estaría viajando a 0,7% mensual. Es decir 8% interanual. Gracias Toto", sostuvo.

Pese a que el evento contó con la presencia de casi todos los ministros, las miradas estuvieron puestas en el exjefe de Gabinete Nicolás Posse, quien reapareció en público por primera vez luego de su salida del Gobierno. El exfuncionario evitó a la prensa y se fue minutos antes de que arribara Javier Milei al Alvear.

Otros de los invitados que se llevaron la atención del público fueron los gobernadores, quienes tuvieron panel propio. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se mostró picante con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. "Me dijeron que tenía que ser breve porque el intendente de la Capital Federal se llevo demasiado tiempo, así que, como siempre, las provincias argentinas vamos a tratar de resumir lo máximo posible, criticó el mandatario.

Macri compartió un panel con el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, y leyó un discurso que se extendió por más de 23 minutos. En cambio, para el panel de gobernadores en el que estaba invitado Figueroa junto con sus pares de Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) e Ignacio Torres (Chubut) tuvo que ser breve. El neuquino solo pudo exponer por cuatro minutos y apenas y unos segundos. Luego se abrió un espacio de preguntas.

"Hablar menos y hacer más es nuestro lema siempre", afirmó frente a los aplausos y algunas risas incómodas de los asistentes.

A su turno, Torres aseguró que Chubut "fue premiado porque tenemos el mejor vino de la Argentina". "Perdón Mendoza", agregó pícaro mirando a Cornejo. Luego aclaró: "Chardonnay, el mejor malbec es de Mendoza".

Con información de Ámbito