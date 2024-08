Julián Álvarez habló por primera vez como jugador del Atlético Madrid

Las primeras declaraciones de Julián Álvarez tras firmar con el Atlético Madrid.. “Muy contento, muy ilusionado de estar acá, de cómo me han recibido en la ciudad, en el club, así que muy contento y con las expectativas muy altas”.

“Desde el primer momento recibí muchos mensajes, muchas cosas de parte de los hinchas, apenas llegué ya había gente en el aeropuerto, también cuando me hice los estudios, afuera del estadio. Es muy lindo para el arranque y bueno, después me toca a mí demostrar adentro de la cancha”.

“Mi apodo de Araña viene de muy chico, de los tres o cuatro años jugando mis hermanos y algunos amigos, de cosas de chicos. De un día para el otro comenzaron a llamarme así y después la gente del pueblo empezó a llamarme así. Era muy normal para mí que me llamaran Araña. Quizá me decían Julián y yo me daba vuelta, quedó para siempre el apodo de muy chico y seguimos con eso”.

“Antoine Griezmann y Giuliano Simeone son los que más me han mandado mensajes casi todos los días. Rodri De Paul también, con Nahuel Molina también hablé, estaban muy pendientes”.

“Voy a intentar dar el máximo para encontrar mi mejor versión como futbolista y ayudar al equipo a ganar y dejar al Atlético Madrid en lo más alto”.