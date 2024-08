El durísimo mensaje de Victoria Villarruel contra Fabiola Yañez: "Perdón por no sentir lástima"

La vicepresidenta Victoria Villarruel compartió un contundente mensaje en sus redes sociales criticando en duros términos a Fabiola Yañez, la ex primera dama.

En su publicación, Villarruel expresó su falta de empatía hacia la situación actual de Yañez, resaltando que no puede sentir lástima por los privilegios de los que ha gozado durante su tiempo en la residencia presidencial.

Villarruel criticó duramente los 21 viajes que Yañez realizó en flota presidencial, comparándolos con la situación de miles de pequeñas y medianas empresas argentinas que se vieron obligadas a cerrar durante la pandemia. "Perdonen si no puedo empatizar con esos viajes mientras tantas pymes se fundían", escribió la vicepresidenta.

Además, Villarruel señaló los 36 mil dólares que el Estado argentino debe desembolsar para la custodia de Yañez en España, contrastando esta situación con la realidad de muchas mujeres que sufren violencia y no cuentan con el mismo respaldo. "Miles de mujeres en contextos mucho peores no tienen ese privilegio", manifestó.

En su mensaje, la vicepresidenta también recordó el dolor personal que le provocaron los protocolos del Gobierno durante la pandemia, lamentando no haber podido despedir a su padre de manera adecuada. Con un tono firme, Villarruel concluyó pidiendo que se deje de subestimar al pueblo argentino y rechazando la hipocresía que, según ella, ha marcado la gestión anterior.

El mensaje completo de Victoria Villarruel

La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían. Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante. Perdonen por no sentir lastima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la ex primera dama, mientras cientos de miles de Pymes Argentinas se fundían. Pido disculpas por no empatizar con los 36 mil dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio. Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado. Dejen de subestimar a nuestro pueblo.

Con información de MDZ