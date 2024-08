En la tarde de este jueves, el gobernador Gustavo Sáenz encabezó un acto en Casa de Gobierno para lanzar el plan de obras públicas nacionales en la provincia.

“El dogmatismo cuando uno gobierna no te lleva a nada, por eso yo soy absolutamente pragmático. Y a mí me interesa la cantidad de sueños que son más de dos mil viviendas, que son sueños de tener la casa propia, de una familia de poder tener su techo propio; esas obras que tienen que ver con plantas depuradoras, rutas, también tienen que ver con la dignidad de nuestros queridos vecinos, con la calidad de vida de cada uno de ellos”, aseguró el mandatario al momento de tomar la palabra.

Celebró, en tanto, que Salta haya sido la primera provincia en “sentarse” con Nación para resolver qué iba a suceder con las obras nacionales que se habían paralizado ni bien asumió Milei en la presidencia.

Asimismo, aseguró que se trata de una primera etapa y que va a seguir gestionando las obras que quedan pendientes.

“Seguramente, a medida que vayamos terminando las obras volveremos a insistir con el gasoducto de los Valles Calchaquíes, volveremos a insistir con terminar la ruta 51, volveremos a insistir con el corredor bioceánico, volveremos a insistir con todo aquello que, entendemos, los gobiernos centralistas y la Nación nos debe”, expresó el Gobernador.

Finalizando, Sáenz aseguró que lo encontrarán defendiendo el derecho y los intereses de los salteños.

“Es fruto de cuatro años de gestión y de trabajo consiguiendo esas obras para que se hagan, y hoy ya están. Y como están, hay que terminarlas. Por eso algunos tienen más y otros tienen menos. No soy el mimado ni el malcriado de nadie. Soy un gestor de esta provincia, con el gobierno que sea, con el gobierno que la gente elija, y acompaño como debe ser aquel que la gente ha elegido en lo que corresponda. Y aquello en lo que no tenga que acompañar, no acompaño”, concluyó.