Soldados conscriptos reclaman al Gobierno ser incluidos en el Padrón Nacional de excombatientes

Un grupo de exsoldados solicitó al Gobierno la necesidad de ser incluidos en el Padrón Nacional para ser reconocidos como excombatientes de la Guerra de Malvinas. A pesar de haber cumplido tareas en territorio argentino, específicamente en la Patagonia, aún no cuenta con el reconocimiento y aspiran a recibirlo tras 42 años de reclamos.

A través de una carta abierta dirigida al ministro de Defensa, Luis Petri, el titular de la Asociación Civil Nacional de Soldados Veteranos de la Guerra de Malvinas de la Fuerza Aérea, Julio Herrera Vidal, planteó: “Muchos fueron los reclamos planteados por los últimos 42 años, presentaciones escritas, audiencias y proyectos con promesas vanas, el argumento final sigue siendo el mismo, que no es posible acceder al reconocimiento, cuando en verdad uno de los poderes del Estado, el Congreso Nacional nos condecoró y otorgó una medalla instituida por Ley 23.118”.

“Es decir, el poder Legislativo nos reconoce, cuando al mismo tiempo la Administración, es decir el Poder Ejecutivo, nos desconoce. Por ello nos preguntamos si es posible ‘ser y no ser’ al mismo tiempo”, remarcó el referente además.

En la misma línea, cargó contra el Poder Judicial al sostener que el reconocimiento es en “cuentagotas y a modo de ruleta rusa”, por lo que insiste en redireccionar el reclamo a la administración libertaria.

“Los hechos ocurridos en aquella lamentable guerra -todas lo son- ha dejado innumerables secuelas que aun cuesta sanar, solo se han atendido reclamos de algunos sectores excluyendo a otros, es decir fracturando la historia y la verdad”, planteó.

Asimismo, puntualizó: “Así, se han menoscabado nuestras acciones, ignorado a quienes durante todo el conflicto bélico participaron en él, como eslabón esencial e inescindible coadyuvando a mantener intacto el material bélico y su Personal, permitiendo el logro de uno de los hitos mes relevantes del Siglo XX del País, es decir los cientos ataques Aéreos de la Fuerza Aérea Sur que diezmaron a la Flota de Gran Bretaña, enviando al fondo del mar a más de cien mil toneladas de Industria Naval de la segunda Flota naval de la Otan, en salvaguarda del honor de la misma Nación que nos sigue dando la espalda".

Por su parte, Herrera Vidal especificó que sin la participación de la Tropa de Soldados Conscriptos “nada de ello hubiera sido posible, a pesar de no ser Personal de cuadro ni estipendiario del Estado”, y remarcó que esta condición no desconoce el carácter de soldado combatiente. “No solo fue combatiente el Soldado conscripto desplegado a las Islas Malvinas para su defensa, tampoco solamente se trató de un reducido plantel de audaces y valientes Pilotos militares profesionales y perfectamente entrenados por años de carrera militar elegida por vocación y voluntad, también lo fueron los ex camaradas que represento cumpliendo una tarea vital dentro de las acciones que requirió el funcionamiento de la Fuerza Aérea Sur”, remarcó.

“Dicha guerra no fue indivisible, sino la misma para todos, bajo las mismas Leyes e idénticos riesgos. En este último sentido, corresponde destacar que la Fuerza Aérea Sur únicamente pudo operar desde las Unidades desplegadas en el Continente, ya que el territorio insular carecía de pistas adecuadas para aeronaves Caza-Interceptoras, bombarderos de guerra y transporte, ello quedó demostrado en el fracaso de Darwin e Isla Borbón, con la destrucción de las aeronaves y equipos de la Fuerza Aérea”, argumentó además.

Por último, calificó de esenciales las acciones de los Soldados de la Fuerza Aérea Sur al tiempo que cuestionó su falta de reconocimiento. “Aprovechamos la oportunidad para saludad al señor Ministro de Defensa con un Viva La Patria, deseando fervientemente verla unida como lo soñaron nuestros Padres fundadores. Las Malvinas son Argentinas, carajo!!!”, cierra la misiva.

Con información de Noticias Argentinas