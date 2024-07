Instituirán la Semana de Concientización y Prevención de Consumos Problemáticos y Adicciones

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados salteña aprobó el proyecto de ley que establece la semana que contenga al 26 de junio como ‘Semana de Concientización y Prevención de Consumos Problemáticos y Adicciones’.

“Más allá de las cuestiones técnicas, hablar de adicciones es hablar de cuestiones dolorosas”, aseguró la diputada Sofía Sierra.

Informó que, este año, la Comisión de Prevención estuvo muy activa y recibió la visita de diferentes sectores; durante los encuentros – indicó la legisladora – se puso de manifiesto lo difícil que se vuelve la vida y el tratamiento de una persona que cayó en este tipo de adicción.

“Si no tenemos suficiente información y no tomamos conciencia de que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, se hace cuesta arriba y hay personas y familias que deciden mirar para otro lado porque no tienen los elementos para confrontar la situación”, apuntó la diputada.

Resaltó que el 26 de junio de cada año se estipuló como el Día Internacional de la Prevención del Consumo Problemático y Adicciones, y que ahí radica la intención de establecer las tareas de concientización en la semana que contenga este día.

“La idea es trabajar de manera integral y vinculada entre todos los Poderes del Estado y organizaciones de la sociedad civil”, concluyó Sierra.

El proyecto fue aprobado y pasa el Senado en revisión.