Milei recibió a Lacalle Pou tras las tensiones por su ausencia en la cumbre del Mercosur

Javier Milei recibió durante una hora este miércoles al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que había deslizado incomodidad con el faltazo de su par argentino al encuentro de los mandatarios del Mercosur en el inicio de este mes. El encuentro bilateral, donde estuvieron a solas, se llevó en buenos términos, aunque con estricto hermetismo y la Presidencia demoró en publicar una foto.

En la Casa Rosada negaban que el enfrentamiento con Lula hubiera provocado la ausencia de Milei en la cumbre del bloque regional. Aunque quizá el remedio haya sido peor que la enfermedad, porque deslizaban que en realidad faltó porque el Mercosur “lo tiene sin cuidado” y no lo considera determinante para las relaciones internacionales y comerciales de la Argentina.

El tema de la relación de Milei con los socios regionales era uno de los que estaban en la agenda para el encuentro de hoy, pero en Gobierno no informaron qué se dijeron por esa preocupación. Tampoco el mandatario uruguayo hizo mayores comentarios, y al dejar Balcarce 50, sólo deslizó: “Nos fue muy bien”. Había llegado acompañado por el embajador, Carlos Enciso, que sin embargo lo esperó afuera mientras hablaba con Milei en su despacho.

Esta fue la primera reunión bilateral entre ambos jefes de Estado, y se gestó por pedido del gobierno uruguayo. La canciller, Diana Mondino, no sólo no participó, sino que no intervino para que se generara la reunión.