Bielsa contra la Conmebol y EE.UU: "Uno tiene que hablar pensando en todas las amenazas que recibe si habla"

Marcelo Bielsa se reencontró con la prensa en conferencia previa al partido por el tercer puesto, a menos de 48 horas de la eliminación de Uruguay en semifinales de la Copa América a manos de Colombia.

Los incidentes que se registraron en un sector bajo de plateas con familiares de los jugadores generaron la reacción de varios de los futbolistas, que terminaron a las piñas con hinchas colombianos, y ahora están siendo investigados por la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, con riesgo de recibir alguna sanción.

En este contexto, Bielsa estalló en el diálogo con los medios primero justamente contra un sector del periodismo, pero después directamente contra la Conmebol y la organización local de la Copa América.

"Uno tiene que hablar pensando en todas las amenazas que recibe si habla. Lo único que puedo decir es que los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si están agrediendo a su mujer, a su madre, un bebe, a su esposa, a su hermana... ¿Qué hace? ¿Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender? Hay un grado de complicidad, porque las preguntas también actúan de manera cómplice. Esto lo tienen que decir ustedes (a los periodistas) no lo que tengo que decir yo", comenzó.

El entrenador rosarino también se quejó de ciertos puntos que no consideró a la altura de las circunstancias a lo largo de la Copa América: “Todas mentiras se han dicho acá. Hicieron conferencias para decir que las canchas estaban perfectas, cuando tengo un montón de fotos como prueba de su mal estado. Son una plaga de mentirosos. Ya dije todo lo que me prometí no decir. Scaloni se atrevió a decir una vez lo de las uniones (entre los panes de pasto) y le dijeron que no lo hiciera más. Él mismo tuvo que decir que no diría más nada. Los jugadores no pueden hablar".

El encendido análisis de Bielsa sobre lo que aconteció a lo largo del certamen continental tocó otros focos: “¡Son todos errores sabidos! Los norteamericanos no te dicen ‘te doy una cancha perfecta’, te dicen que te dan una instalada hace tres días y que las uniones en el césped no cierran. Los campos de entrenamiento eran un desastre. Bolivia no entrenó, pero claro, es Bolivia. El penal a Brasil, todas las injusticias. Pero con la clase baja de la competencia, nada. Entonces ya los árbitros acusados por la misma federación diciendo que no le cobraron un penal a Brasil cuando hay 50 mil sabiendo que eso condiciona... Ya saben todo esto, viejo”.