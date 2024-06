Sudán se enfrenta a niveles de hambre nunca vistos en el país tras 14 meses de guerra civil. Más de la mitad de la población, 25,6 millones se encuentran en situación de crisis.

Según una clasificación de la situación alimentaria hecha por las agencias de la ONU y otras organizaciones, 755 mil personas están en niveles de hambre catastróficos, es decir pasan días enteros sin comer.

Mientras que el 18 % de la población, 8,5 millones, están en el llamado nivel de emergencia.

“Sufrieron gravemente en términos de salud; incluso sus tallas disminuyeron. No crecían. Antes de la guerra, en seis meses o un año se observabas el crecimiento de los niños. Cuando estalló la guerra, estos niños no sólo dejaron de crecer, sino que incluso redujeron su talla. Las etapas de crecimiento pueden retrasarse o incluso no existir”, explicó Alfatih Awad Alkhede, un comerciante que tiene seis hijos.

El análisis consideró que hay riesgo de hambruna en 14 áreas, donde además de población local viven desplazados y refugiados, “si el conflicto escala, y se movilizan más milicias locales”.

A diferencia de la crisis de Darfur de hace veinte años, este conflicto se extiende por todo el país, incluyendo la capital Jartum y el estado de Gezira, anteriormente el granero de Sudán, donde casi casi 200 mil personas se enfrentan a una hambruna catastrófica.

Cada escalada de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido hace más peligrosa prestar ayuda.

Con información de Sicom Noticias