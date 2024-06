La Ciudad le hace frente a la ludopatía infantil y desde el lunes cerró la inscripción a nuevas licencias para operadores de apuestas. Además, suspendió todos los convenios con potenciales operadores.



"Las apuestas online están creciendo día a día y esto es un problema real, concreto. Queremos ser bien claros: con los chicos, no. No está bien que los chicos apuesten. En esto estamos todos de acuerdo: no hay duda de que los chicos no tienen que jugar o apostar. Y esto ya está generando graves consecuencias. ¿Por qué no deben apostar? Porque no están maduros, porque están en pleno proceso de crecimiento y son muy influenciables. Necesitan una protección especial. Por eso, ahí, tenemos que intervenir", dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien se reunió con especialistas en ludopatía infantil y también con legisladores para trabajar en las medidas sobre esta problemática.

Controles para validar identidad

La importancia de las licencias en los sitios de apuestas radica en los requisitos de funcionamiento. Una de sus principales fallas es el llamado factor de autenticación: los chicos logran ingresar a las aplicaciones con datos falsos por los pocos requerimientos que se les piden. Por eso se está evaluando la implementación de otros controles en la validación de la identidad de los usuarios.

La Ciudad garantizará que las empresas cuenten con un proceso de registro que permita verificar la edad de los apostadores y prohíba el ingreso de los menores, además de disponer de herramientas como la autoexclusión, autolímites de tiempo, depósito y/o pérdidas, alertas del paso del tiempo y limitaciones sobre la publicidad y las transacciones económicas.

En la actualidad el 98,6% de los chicos tienen algún vínculo con la tecnología mientras que el 52% cree que sus hijos hacen un uso exclusivo de pantallas y dispositivos, según una investigación de Lotería de la Ciudad (LOTBA). Además, uno de cada dos padres están preocupados por la posibilidad de que sus hijos realicen apuestas online.

Jorge Macri sobre las apuestas en menores: "Es un delito"

En su anuncio, Jorge Macri destacó el cierre "del registro de nuevas licencias en la Ciudad de Buenos Aires y vamos a revisar las 11 vigentes".

Y agregó: "Pero también sabemos que mucho ocurre en el juego informal, en sitios ilegales que son punto com. Ahí estamos tomando otros mecanismos y decisiones en el marco del control, de que también tenemos que trabajar sobre la ilegalidad, donde muchos dicen que ocurren el 80% de las apuestas. 8 de cada 10 pesos se apuestan en apuestas ilegales".

En la misma línea señaló que "no hay grises. Hay un marco de discusión también de la publicidad del juego en general y eso va a requerir seguramente una discusión a nivel general, pero con los chicos no podemos tener grises. Que un chico apueste, que tenga acceso a una plataforma legal o ilegal de apuestas es un delito, y a los delitos los vamos a combatir siempre".

"Bloqueamos ya en todos los Wifi de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires el acceso a todos los punto Bet. Ya ningún chico puede utilizar el Wifi de la escuela para apostar y los 772 sitios ilegales que hemos identificado también los hemos bloqueado. Extendimos eso también al Wifi público de la Ciudad de Buenos Aires, con medidas que alcanzan a menores y a mayores", apuntó.

En el cierre de su discurso, Macri fue tajante y aseguró que "no vamos a dar soporte gratuito de Wifi para que la gente apueste online".

Medidas para atacar la ludopatía

Para combatir el juego la Ciudad trabaja en cuatro ejes claves:

Regulación de las apuestas online

En la Ciudad, a diferencia de otras jurisdicciones, donde existen límites a la cantidad de operadores, las licencias eran libres. Hoy hay 11 operadores con licencias activas y regulados.

Desde este lunes se cerró la inscripción para nuevas licencias y se suspendieron todos los convenios con potenciales operadores. Ya no hay posibilidad de que se sume ninguno.

Junto a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) se está auditando con mayor rigurosidad para que la oferta lúdica contemple parámetros relacionados con el juego responsable.

A través de la Asociación de Loterías Estatales (ALEA) se suscribieron acuerdos con META, NIC.AR, ENACOM, Mercado Libre y Rapipago para eliminar y bloquear contenido que promueve el juego ilegal. Ya se bloquearon 715 perfiles de redes sociales y publicidades, 12 sitios web en dominios .AR, se solicitó la baja de 9 publicaciones en Mercado Libre y se enviaron 9 cartas documento a influencers.

Acciones y medidas en educación

Ya se bloqueó el acceso a 772 URL de páginas legales e ilegales desde la red WIFI de todas las escuelas de gestión pública de la Ciudad.

Se extendió el bloqueo de esos sitios de apuestas a toda la red BA WIFI, que es el wifi gratuito de la Ciudad que cubre y tiene alcance en todos los espacios públicos.

Como parte de una política de prevención, se están realizando talleres educativos masivos para adolescentes y sus familias.

Por último se anunciará en los próximos días la Red de Prevención en Clubes, poniendo el foco en los grupos de socialización de los adolescentes.

Acciones y medidas en salud

El sistema de salud de la Ciudad también está dando respuesta a través del equipo de adicciones. En los próximos días se abrirá en el Hospital Álvarez un dispositivo grupal especializado para atender a menores con posible diagnóstico de ludopatía, y otro para atender a las familias.

Nuevos desafíos para el futuro

La ludopatía infantil es una problemática que requiere de un abordaje integral y conjunto entre Gobierno, escuelas, ONGs, clubes y familias. Desde el Gobierno porteño, luego de varios meses de trabajo con expertos y especialistas, se están consensuando y unificando distintos proyectos presentados en la Legislatura para generar una sola ley que contemple medidas preventivas y otras regulatorias y de intervención.

Se protegerán y se garantizarán los derechos de los chicos y adolescentes, al igual que como se hizo con el Protocolo Cero Niños en la Calle.

Con información de Ámbito