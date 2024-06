En medio de las protestas por su visita, Milei suma distinciones en Alemania

Tras su paso por España, el presidente Javier Milei arribó esta mañana a la ciudad alemana de Hamburgo y recibió el Premio de la Sociedad Hayek, antes de dirigirse a Berlín para entrevistarse con el canciller Olaf Scholz.

“Se empieza a ver una recuperación en los primeros indicadores que tienen que ver con los meses de abril y mayo”, aseguró Milei tras recibir el galardón, en un discurso donde defendió el programa económico que está implementado desde el 10 de diciembre.

En este sentido, el Presidente afirmó que los “índices de difusión”, que miden la cantidad de sectores que están “empujando positivamente”, pasaron hace dos meses el 50%. “Van dos meses seguidos donde el indicador líder, que anticipa lo que va a pasar con la actividad económica, está recuperándose”, argumentó.

Además, el presidente libertario se refirió a la “batalla cultural” que está efectuando el Gobierno contra el “socialismo”. "El motivo por el cual los socialistas están tan violentos es porque está funcionando y se les está cayendo la mentira", enfatizó el jefe de Estado.

En tanto, junto a su hermana, la secretaria de Presidencia Karina Milei, llegaron a Hamburgo después de su paso por Madrid y fueron recibidos por el diputado Fernando Iglesias, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

"Argentina vuelve al planeta del lado correcto, el de los países democráticos de Europa y el mundo, el lado de la democracia y de la libertad", tuiteó el legislador.

Protestas en el recibimiento a Javier Milei en Hamburgo

Manifestantes de izquierda y antifachistas se pronunciaron en contra del mandatario libertario. “¡Nain fur Milei in Hamburg, no a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania! ¡No los queremos!”, gritaban desde el muelle de Landungsbrücken, a los pies del hotel Hafen donde Milei recibirá la distinción.

“¡Fuera Milei! ¡No pasarán, no pasarán!”; “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!”; “¡Milei fascista, vos sos el terrorista!”; “¡Libertad, libertad a los presos por luchar!”; “¡No a Milei! ¡No a Milei!”, fueron otros de los cánticos.

Con información de Noticias Argentinas