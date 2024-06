Milei habló de la salida de Nicolás Posse: “Era mi amigo hace 18 años, pero no cumplió objetivos y afuera”

El presidente Javier Milei recibió el Premio Juan de Mariana 2024 y agradeció a los referentes del liberalismo que asistieron al acto y que, además, lo homenajearon en sus discursos previos. Durante su presentación, repasó la situación económica que recibió Argentina y defendió sus políticas. “Había deuda con importadores por lo cual estaba frenada la producción porque no se podía importar”, recordó.

“Teníamos estructuralmente debilidad legislativa y de poder. Y haciendo un ajuste de estas características el PBI cayó e 7% en el primer trimestre, pero en el 2002 después de la convertibilidad fue del 10,9%”, dijo y agregó: “Hicimos una revolución en la cuestión social porque sabíamos que el ajuste iba a ser fuerte por lo que duplicamos el Plan Alimentar y AUH, contención a alumnos para que tengan útiles y asistencia para la cuota de los colegios de bajos recursos”.

“Con todo esto el país hubiera estallado y sin embargo no estallo pero critican la política social del Gobierno. Es que hicimos algo interesante que fue eliminar a los intermediarios de la pobreza. Gente que levanta la noble causa de contener a los más necesitados”, aseguró. Por otro lado, el Presidente recordó: Han criticado a la ministra de Capital Humano enormemente, que es amiga mía y es honesta. Creen que yo tendría problemas en echar a alguien de mi Gabinete porque es amigo. Bueno, el jefe de Gabinete (Nicolás Posse) que fue eyectado hace 18 años que era amigo. No cumplió los objetivos y se fue. Pista. Acá hay que cumplir los objetivos. El que no los cumple, por más que lo conozca hace 20 años, afuera”, dijo.