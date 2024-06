El jefe de Gabinete, Guillermo Francos expresó hoy que en las conversaciones que tuvieron con los diputados dialoguistas sobre las modificaciones que se hicieron en el Senado se decidió "insistir en el tema Ganancias y Bienes Personales, porque tiene que ver con el interés de los gobernadores y con el compromiso que asumió el presidente con las provincias".

Es decir, que la idea es volver al texto original que se aprobó del paquete fiscal en Diputados y que el Senado había eliminado.

Por otra parte, la Casa Rosada insistirá con el capítulo de las empresas privatizables que votó Diputados. En la práctica esto implicará incluir en el listado a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio Televisión Argentina que se habían sacado en el debate del Senado.

"Nosotros no tuvimos un acuerdo en el Senado por el tema privatizaciones, como si lo tuvimos con el RIGI, porque no teníamos votos para poder sostenerlo. No tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas, por lo que también le pedimos a Diputados insistir en las privatizaciones. Supongo que quienes sostuvieron estos temas en el primer debate lo sostendrán en el segundo", dijo Francos en el programa de radio de El Observador.

De esta manera, el Gobierno admite por primera vez que no llega a los votos necesarios en Diputados para insistir con el tema RIGI original y otros capítulos de la ley Bases como sí tendría los votos para privatizaciones y el paquete fiscal.

El régimen de promoción de inversiones RIGI que aprobó el Senado prevé que las inversiones que se concreten bajo este esquema serán declaradas de interés nacional, las jurisdicciones deberán adherir al régimen y "sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido" será nulo.

"Esto forma parte de las negociaciones y el acuerdo que puede alcanzar ahora el Gobierno", dijo a El Cronista un funcionario de la Casa Rosada sobre las negociaciones que tanto Francos como el vicejefe de Gabinete, José Rolandi mantuvieron en las últimas horas con diputados dialoguistas de la UCR, el PRO y Hacemos.

Desde el Gobierno, Francos aseguró que "las modificaciones concretas al RIGI son las que tenemos que mantener, porque clarifican lo que tenía que ver con productores locales, Pymes y demás". Pero también admiten que no se podrá insistir con todo el proyecto original de Diputados y rechazar los cambios que hizo el Senado.

Con este panorama despejado ahora la Cámara de Diputados intentará tratar el martes que viene en el plenario de comisiones la aprobación de los dictámenes del paquete fiscal y la ley Bases para poder sesionar el jueves 27 para darle sanción definitiva.

