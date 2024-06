La presentación del documento, en el momento más importante del homenaje a Martín Miguel de Güemes, fue acompañada por gobernadores del Noroeste, que compartieron en general los fundamentos del acuerdo. Su texto enfatiza en que quienes adhieren no lo hacen en nombre de ningún partido o sector político sino por Salta y el país, declaración que facilita la incorporación permanente de nuevos apoyos.

Precisamente la del norte argentino es una región proclive a los acuerdos de acciones comunes. En setiembre pasado se avanzó con coincidencias hacia el fortalecimiento de una matriz energética que contribuya a superar asimetrías. Más allá de circunstancias electorales que motorizaron esos acuerdos puntuales, fue el mandatario salteño quien destacó una práctica que se enraiza en la demanda de obras y acciones que adeudan los gobiernos nacionales que, advirtió, “desde que nació la Patria, se olvidaron que había un norte profundo que esperaba soluciones”. Pero también había anticipado que el reclamo de una reparación histórica no se abandonará y se exigirá cada vez de manera más severa.

En esa intención puede inscribirse el Pacto de Güemes que renueva el reconocimiento, según la expresión del gobernador Sáenz, que “el momento es ahora para pelear todos juntos por lo que nos corresponde, logrando reivindicaciones históricas para Salta y el Norte Grande”. Además del apego de los salteños a la figura del ahora héroe nacional, lo que se reconoció para poner bajo su nombre el acuerdo es que su gesta fue en pos de “una Nación libre, justa y equilibrada" y nunca por una confrontación que impida su integración.

Marca el federalismo como camino para enfrentar la grave situación generada por “políticas erradas y desaciertos de distintos gobiernos nacionales a lo largo de los años que llevaron a un aumento de los niveles de pobreza, la caída de la inversión y el crecimiento económico en el norte del país”. En esa tarea, el Norte -pese a su marginalidad- no es una carga. Dijo el gobernador que “por el contrario, es la solución por el gran potencial que posee” y sus pares suscribieron esa afirmación. No solo acompañaron con su presencia un reclamo salteño sino que sumaron sus expresiones dándole un sentido regional. Para ello llegaron este lunes a Salta los gobernadores de Santiago del Estero Gerardo Zamora, de Jujuy Carlos Sadir, de Catamarca Raúl Jalil y de Tucumán Osvaldo Jaldo.

Se escucharon expresiones que consideran al Pacto como una reivindicación del norte del país y son coincidentes con el reclamo de las obras viales y de infraestructura productiva y social que acercan al progreso. Subrayaron que lo que necesita la Argentina es más federalismo y encarar una tarea conjunta entre Nación y Provincias, incluso posibilitando la llegada de nuevas inversiones.

Esta referencia no es ociosa. Encaja en el tratamiento parlamentario de leyes nacionales, labor que está marcando un alineamiento que impactará en el mapa político que se está construyendo. Allí jugó la presencia de la Vicepresidenta de la Nación en el homenaje a Güemes. Victoria Villarruel se avino a escuchar el Pacto de Güemes, a recibirlo y a trasladarlo al Presidente de la Nación.

Cabe mencionar su actitud, no solo institucional, sino política. Llegó a integrar la fórmula presidencial desde el Partido Demócrata, un partido de derecha con larga historia de participación en hechos fundantes del país. Y mostró su formación frente al gesto de los diputados de La Libertad Avanza presentes en la ceremonia, que abandonaron el escenario político en el que se erige cada año la celebración del 17 de junio.

Se conocieron las razones de los legisladores nacionales del oficialismo libertario a través de las redes sociales. A juicio de este grupo, la presentación del Pacto de Güemes -al que no adhirieron por publicitadas diferencias con su texto- constituyó una práctica política nefasta que “el pueblo no merece y no avala”. Fue una reacción legítima; es de esperar que sea coherente con los comportamientos que vienen manifestando en las negociaciones para lograr las leyes en tratamiento.

Hay que destacar que el pueblo y sus autoridades presentes no los acompañaron y el retiro quedó como un gesto “mezquino y vanidoso” como calificaron a la presentación del Pacto. Los hechos políticos por venir le darán o no la razón; lo importante es que pudieron hacerlo en libertad.

Salta, 18 de junio de 2024