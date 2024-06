Una vez que Senadores aprobó – con modificaciones – la Ley Bases, el oficialismo nacional y sus aliados dejaron entrever que, a la hora de discutir la norma en Diputados – Cámara de origen y a la que retorna la ley para su revisión – tienen la intención de incluir capítulos que el Senado ha sacado del escrito; más allá de la aprobación, los libertarios no se mostraron conformes tampoco con las modificaciones realizadas.

Planteado esto, surgen dudas respecto a lo que puede suceder si el oficialísimo decide insistir con la Ley Bases tal cual fue aprobada semanas atrás en Diputados.

“Estamos en la etapa de las correcciones, adiciones y objeciones que pide la Cámara revisora. Ahora tiene que ir a la Cámara de origen, la Cámara de Diputados, para que se pronuncie sobre lo que hicieron los Senadores y tomar una decisión”, indicó Omar Carranza - abogado constitucionalista – en ‘Hablemos de Política’, por Aries.

Según el especialista, los escenarios pueden ser dos: Diputados, por mayoría absoluta, aprueba lo que hizo Senadores. La otra opción es que Diputados insista con la redacción original – haciendo caso omiso a las modificaciones de Senadores -, pero aquí surge un problema ya que la Constitución establece que, si el proyecto se corrige nuevamente, para ser aprobada, la ley debe constar con el apoyo de las 2/3 partes de la Cámara.

“Si se insiste en su redacción original, deberá hacerlo no con la mayoría sino con el voto de las 2/3 partes de los presentes, es decir, tiene que tener mayoría agravada. Es una cuestión compleja, pero puede ser una de las alternativas que no quieran aprobar las correcciones. Lo que queda claro es que Diputados no pueden introducir nuevas modificaciones o correcciones”, señaló Carranza, y concluyó: “Tiene que tener las 2/3 partes de los presentes, es decir, de los que están presentes en la jornada donde se debate el tema”.