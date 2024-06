La Ministra Sandra Pettovello no asistió ni a Diputados, ni a la reunión de Gabinete

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no asistió este martes a la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, donde fue convocada a raíz de la polémica y las denuncias en torno a las toneladas de alimentos almacenados a punto de vencer, además de presuntas irregularidades en su cartera.

La funcionaria, que esta mañana estuvo ausente por segunda vez consecutiva en la reunión de Gabinete en Casa Rosada, tampoco envió a ningún funcionario del Ministerio.

En el arranque, el presidente de la comisión, Pablo Yedlin, reveló que no recibieron ninguna respuesta por parte de la ministra a la invitación. En alusión a la formalidad del trámite, sobre el que hubo diferencias con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, el diputado de Unión por la Patria expresó: “Me parece que ha habido alguna situación de no entendimiento, o de conflicto en el entendimiento, acerca de la invitación que habíamos hecho y lo que es una citación en el marco constitucional de interpelación, que no era el objetivo”.

El tucumano señaló que se buscaba que Pettovello viniera a explicar “no solamente la situación en cuanto a los alimentos guardados y el plan de distribución” sino también “cuál es el plan de política alimentaria que el Gobierno va a llevar adelante”.

Yedlin aclaró que se intentó “hacerle llegar la invitación a la ministra por todos los medios”, y anticipó que volverán a invitarla “en el horario y día que pueda, durante el mes de junio”.

El vicepresidente de la comisión, el libertario Manuel Quintar, recordó que la invitación salió el 5 de junio y fue girada a Presidencia el 6 de junio, con lo cual “era muy apresurado tratar de convocar a una ministra, con el grado de responsabilidad que tiene, en dos días hábiles”. El jujeño agregó que este lunes Menem “envió una nota a la presidencia de la comisión en donde aclara todo lo que ha pasado” y que “se está incumpliendo el reglamento en el artículo 102” porque “se dejaba afuera a las otras dos comisiones”.

El diputado de La Libertad Avanza opinó que “se están sobreactuando un poco algunas cuestiones” ya que “ni siquiera se le ha dado tiempo para que conteste por escrito”. “Primero hay que esperar que la ministra conteste por escrito, y después hacer todo el show de que venga la ministra, y tratar de hacer un escarnio público”, lanzó.