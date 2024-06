“En estos momentos se está debatiendo una ley machista, antiobrera, antipopular y neocolonial, una declaración de guerra al pueblo: ¡No a la Ley de Bases! Les exigimos a diputados y senadores que rechacen todos los artículos de esta ley que garantiza políticas de hambre y saqueo para nuestro pueblo.” El documento leído este 3J frente al Congreso y ante una multitud en la novena marcha de Ni Una Menos, es preanuncio de la gran movilización que se organiza cuando se trate la Ley Bases, anunciada por la Asamblea Feminista Sindical y de la economía social y popular, y ratificada esta semana por las centrales obreras, las organizaciones sociales y de derechos humanos. Con las consignas "Trabajadoras Somos Todas", "Trabajadorxs Somos Todes", las principales referentes políticas y sindicales acordaron coordinar una Mesa Federal para “construir poder popular y articular acciones en todos los territorios del país”, contra la Ley Bases y el DNU70/2023.

En la asamblea realizada en la Universidad de las Artes (UNA), donde se debatieron las políticas de empobrecimiento, odio y deshumanización que encarna el gobierno de Javier Milei, sindicalistas, políticas, trabajadoras de la economía popular y referentes socio-comunitarias resolvieron profundizar las discusiones en todo el país, “escuchar a las compañeras y tomar nota de las demandas”, pautar estrategias comunes y seguir ocupando las calles para denunciar el “libertarismo fascista que nos hambrea”.

Después del 8M y el 3J, la construcción de una alternativa en unidad, coincidieron todxs, deberá ocupar una centralidad con potencia transfeminista para decirle no a la Ley Bases, que definieron como una normativa machista, antiobrera, antipopular y neocolonial. “Esta unidad vuelve a ponerse en escena. Cada vez que todo se pone peor, las mujeres ponemos el pecho. Pero no es el mismo momento, es más complejo, voraz, más cruel. Demanda de nosotrxs nuevas formas de construir comunidad”, dijo la diputada nacional de Unión por la Patria, Vanesa Silley, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (Sitraju). “Me preguntan cómo hacer para hablarles a las compañeras. No subestimemos a nuestro pueblo, nuestras compañeras no comen vidrio, saben lo que se juegan cuando te tocan tu patria. Por eso hay que desarticular toda resistencia.”

Silley manifestó la urgencia de hablar del RIGI en todos los ámbitos y llevarlo el día que se trate la Ley Bases en el Senado, repeler divisiones internas y gestar procesos de unidad. “Tenemos que responder a esa batalla cultural siendo más argentinas que nunca. La violencia penetra en todas las pieles de nuestra sociedad, y una vez más la tarea vuelve a ser nuestra, concentradas, peleando, solidarias. Se juega la patria entera si volvemos a ser colonia por los grupos concentrados. No permitamos que nos callen ni que nos dividan nunca más. Si tocan a una, tocan a todas.”

Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, sostuvo lo dicho por Silley, y afirmó que “venimos construyendo una unidad de acción y de concepción. Hoy es un mandato imperioso porque lo que tenemos enfrente es la entrega de la patria”, enfatizó. “A la pobreza planificada le agregan la política de la crueldad, y mujeres y diversidades están a la altura de enfrentar con mucha organización a estos enemigos patriarcales, coloniales, racistas, pero especialmente antifeministas. Somos el blanco de su violencia política.”

Propuso mayor organización política colectiva, articular con los frentes de mujeres y diversidades contra el ajuste, construir fuerza territorial y salir a las calles. “Hay muchas movilizaciones que se van a hacer en los territorios de cada distrito. Debemos llegar a una gigantesca movilización cuando se trate la Ley Bases, y exigir que la Cámara de Diputadxs rechace el DNU, que sigue vigente.”

Ni una trabajadora menos

En el auditorio colmado de la UNA, las intervenciones se superpusieron entre los aplausos más ardidos, para concluir que la cuestión central es la defensa de una vida digna que merezca ser vivida. No alcanzaron las voces para nombrar una y otra vez el lesbicidio de Pamela, Roxana y Andrea, en Barracas, a un mes de la masacre, repudiar los ataques de odio que alienta el gobierno de Milei, y responsabilizar también al Gobierno de la Ciudad "por las muertes de las compañeras".

Todas denunciaron la falta de alimentos y el hambre como uno de los efectos más crueles de la política oficial de violencia.

“No estamos acá poniéndonos en lugar de víctimas, pero estamos convencidxs de que La Libertad Avanza nos ha elegido como enemigas y enemigues, porque cuando decimos 55% de pobreza en la Argentina, en su mayoría son mujeres. Cuando hablamos de 18% de indigencia en la Argentina, en su mayoría son mujeres, y eso nos duele, porque desde ese feminismo popular que venimos construyendo las trabajadoras de la economía popular, esas historias se replicaron con mucha más fuerza”, advirtió la secretaria general adjunta de la Utep, Dina Sánchez, que este miércoles participó de la reunión organizada por representantes de la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de lxs Trabajadores y la Mesa de Derechos Humanos para organizar y convocar a una movilización masiva el día de votación de la Ley Bases.

“No regalemos ningún espacio y seamos capaces de construir otra alternativa para decirle basta a este libertarismo fascista, que es igual a la dictadura”, agitó Mariana Mandakovic, secretaria adjunta de la CTA Autónoma. “Las oligarquías responden en función de la capacidad de organización que tiene nuestro pueblo y las mujeres venimos siendo la punta de lanza de una unidad que nos permite construir poder popular.”

Por su parte, Cristina Echegoyen, secretaria de Igualdad de Géneros y Diversidades del Sindicato Unificado de Trabajadorxs de la Educación de Buenos Aires (Suteba), expuso que “la provincia está siendo ahogada por el Gobierno nacional”, y pidió que ese ahogamiento financiero sea tema de debate permanente. “Debemos encontrar estrategias inteligentes y colectivas en cada uno de los territorios y sectores donde nos desempeñamos”, urgió. “Sin moratoria previsional, sin cupo laboral travesti trans, sin fondos en salud y educación, con el desmantelamiento de programas y políticas públicas, no hay Ni Una Menos sin la intervención del Estado que lo garantice.”

Las compañeras de la Mesa Nacional de Barrios Populares compartieron la angustia sobre el futuro de uno de los sectores más afectados por la sordidez del ajuste. “A cocineras, cuidadoras, trabajadoras de centros comunitarios, quieren sacarnos la posibilidad del monotributo social; están destruyendo todo lo que hemos conquistado en la acción popular. No podemos cobrar 78mil pesos, y encima no podemos acceder a centros comunitarios”, planteó una de ellas. “Pedimos el reconocimiento salarial de nuestrxs compañerxs y ahora sufrimos hostigamiento y persecución, y terminaron con el Potenciar Trabajo. Un mensaje para senadores y senadoras: los vamos a mirar de cerquita, porque queremos saber quiénes son los traidores a la Patria.”

La secretaria adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, ratificó que en el Congreso Nacional del 30 de mayo definieron una movilización masiva para frenar la Ley Bases. “Porque una de las cosas que hace es no solamente intervenir el Estado, sino avanzar con la estabilidad laboral en todos los niveles del Estado. Los trabajadores y trabajadoras no nos vamos a convertir en el botín de guerra de cada gobierno de turno.”

En el vislumbre de esa red de discursos y cuerpos se tejió política común entre lo que queda, lo que está por verse y en la rebelión cada vez más expandida. Lo historizó Mónica Ameneiros, secretaria de Género e Igualdad de la Asociación del Personal Aeronáutico, al hablar de Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera que defendió soberanía en los noventa menemistas y fue desguazada en el 2001 de la Alianza. “Soy trabajadora de Aerolíneas Argentina, y nuevamente la historia nos demanda defender contra este gobierno que nos quiere entregar. Tener una aerolínea de bandera significa tener conectividad en todo el país; es poder enviar órganos a todas las provincias; es generar empleo directo”, explicó. “Nos quieren meter miedo compañeras, pero nosotras al miedo lo reproducimos en valentía. Vamos a defender nuestra línea de bandera: si no vuela Aerolíneas Argentinas, las pistas serán cortadas y acá no va a volar ningún avión.”

La secretaria de Interior de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (Uolra) y parte del Consejo Directivo de la CGT, Ana Lemos, enumeró los cierres y despidos en el sector de la construcción, que afecta doblemente a ladrillerxs, dio aliento al espacio de construcción sindical feminista, pero reclamó mayor participación. “Somos parte de la lucha pero no de los espacios de toma de decisión, y esto no debe volver a pasar, porque el DNU y la Ley Bases precarizan nuestras vidas en toda su extensión.”

-Este es un genocidio silencioso -dijo a su turno Olivia Ruiz, integrante de la Multisectorial de jubiladxs y pensionadxs en la CTA Autónoma. “Es que se vayan cayendo los derechos ganados de lxs jubiladxs desde el peronismo hasta ahora. Sumemos firmas para que paren. La Ley de Moratoria la conquistamos nosotrxs, fuimos ejemplo para Latinoamérica. Jubiladxs somos todxs, sólo es cuestión de tiempo. Queremos seguridad social para una vida digna.” Silvana Scali, vicepresidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), reforzó el valor de las movilizaciones masivas. “El DNU y la Ley Bases nos motivan. Son la cristalización de la sociedad individualista que nos quieren imponer. No sabemos si vamos a contar con anticonceptivos a fin de año. Necesitamos insumos para IVE e ILE. Está en juego la soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestra posibilidad de elegir nuestros proyectos de vida, y poder elegir entre maternidad y no maternidad.”

Hoy, a 180 días del acampe de trabajadorxs de Télam en resistencia al cierre y en el Día del Periodista, se realizará a las 13.30 en la sede Bolívar una declaración pública en defensa del oficio periodístico, el derecho a la información y a la libertad de expresión. Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y delegada de Sipreba en Télam, habló de la lucha que se sostiene y de las convicciones políticas en clave de muchxs.

“Es bueno reafirmarnos como feministas, sindicalistas y trabajadoras organizadas, porque eso es lo que vienen a borrar, y desde ese lugar nos reivindicamos todos los días”, puntualizó Gaudensi. “Estamos convencidas de que movilizadas y en las calles es la única forma de enfrentar al gobierno de insensibles que encabeza Milei, pero que representan ideas y políticas que siempre atacaron a la clase trabajadora, y en particular a las mujeres y disidencias. Pretenden silenciar a los medios públicos, privatizar la TV Pública y Radio Nacional, pero seguimos en pie, y eso lo demuestran los 180 días de acampe en Télam. Quieren destruir la posibilidad de garantizar el derecho del pueblo a la información, y no lo vamos a permitir.”

A menos de una semana del noveno 3J por Ni Una Menos, arde en las manos la oportunidad de alcanzar con sabiduría la organización colectiva de los transfeminismos y desobedecer las reglas impuestas por la ultraderecha, que golpean con saña en la intemperie. “La economía popular es el último bastión que quieren destruir, porque es en los comedores donde se tejen las redes. Hoy, más de 6 millones de familias argentinas no comen, y esto es un genocidio social”, concluyó la secretaria gremial de Utep, Johanna Duarte. “Nosotrxs no tenemos contradicciones por tener que estar en las calles, sabemos que ahí se multiplican los derechos. Pero a la política no la vemos al lado nuestro, necesitamos que también luchen, porque la primera violencia es el hambre.”

Página12