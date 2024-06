Los Pumas 7 no pudieron coronarse campeones en el Seven de Madrid, la última etapa del Circuito Mundial de Rugby Seven, tras caer derrotados en la final ante Francia por un marcador de 19 a 5.

El conjunto argentino, que venía de eliminar a Nueva Zelanda en semifinales, no pudo encontrar su ritmo en el partido decisivo y se vio superado por un equipo francés sólido y efectivo. Los tries de Pierre-Henri Cozzi, Aaron Grandon y Matéo Imhoff sentenciaron el resultado a favor de los galos, mientras que Argentina solo pudo descontar con un try de Gastón Lautaro Mastrocco.

A pesar de la derrota, son muchos los puntos altos que se pueden rescatar de este torneo. Las victorias ante rivales de la talla de Australia y Nueva Zelanda, lo más destacados. Además, con esta actuación, Los Pumas Seven volvieron a demostrar que son competitivos a nivel mundial.

Un segundo puesto con sabor amargo

Si bien el subcampeonato es un resultado meritorio, la derrota en la final deja un sabor amargo para Los Pumas 7. El equipo argentino había llegado a Madrid con la ilusión de levantar el título, y la cercanía con el objetivo hace que la decepción sea aún mayor.

De todos modos, el desempeño en la final y el marcador de la misma dejan un sabor amargo para los representantes argentinos. La derrota con Francia era un resultado que estaba dentro de las posibilidades, pero se espera un resultado más ajustado en el marcador.

Con información de Noticias Argentinas