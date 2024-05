El Gobierno de Javier Milei apeló este lunes el fallo del juez Sebastián Casanello que le ordenó informar en un plazo de 72 horas un plan para el reparto inmediato de los alimentos que están guardados en dos depósitos en Buenos Aires y Tucumán.

En un escrito firmado por Leila Gianni, Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno consideró que el magistrado "violó la Constitución Nacional", al ordenar la entrega, al "entrometerse" en una política pública del Gobierno nacional.

"Nosotros siempre fuimos respetuosos y lo vamos a ser de la Justicia y de lo que determinen los jueces, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance en cuestiones en las que no estemos de acuerdo, como es este caso", había anticipado el vocero presidencial Manuel Adorni.

A través de sus redes sociales, el Ministerio del Capital Humano aclaró que "de las 5.000 toneladas que se encuentran en los galpones, el 60% más de 3.000 toneladas corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentran bajo una auditoría".

A su vez señaló que el pedido del juez es "un avance ilegítimo sobre la democracia que viola la división de poderes".