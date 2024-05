El debate por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para la minería subió la tensión del acto inaugural de la Expo San Juan Minera de Panorama Minero, que en su primer día de muestra recibió a más de 12.000 personas en el predio Cepas, al oeste de la ciudad capital.

La jornada comenzó temprano con las habituales rondas de negocios y los preparativos de último momento, antes de la apertura. Durante la primera mañana de exposición -serán tres días en total hasta el jueves 22 de mayo- los organizadores y los enviados de las más de 300 empresas del sector que participan en la muestra ultimaron detalles de los stand, la exposición de maquinarias, el patio de comidas, los salones de conferencias y de presentaciones para sorprender a los visitantes. Pasado el mediodía decenas de jóvenes estudiantes y cientos de hombres y mujeres se a agolparon en la puerta del predio para buscar su acreditación. La realidad de la convocatoria superó todas las expectativas, que estiman 15.000 personas en los tres días.



El acto de inauguración se realizó por la tarde en una de las enormes carpas de eventos instaladas en los alrededores de la nave principal. Tras la entonación del himno nacional y el sanjuanino por parte de la banda musical de la policía local, Alejandro Colombo, director periodístico dio las palabras de bienvenida. “Gracias a todos por tantos sacrificio para que hoy seamos miles y miles no solo en San Juan sino en todo el país los que hablamos de minería”, dijo ante un auditorio repleto, y agregó que “vernos reunidos por la minería es un verdadero orgullo para los que amamos a esta industria”.

María Eugenia Sampalione, titular de WIM Argentina, aseguró que “reconocer nuestros orígenes es también dar lugar a revivir nuestro propósito, que es promover el desarrollo de la minería en Argentina de manera inclusiva y sostenible en el largo plazo, incentivando y facilitando la incorporación de la mujer en el sector”, y explicó que a través de WIM “profesionales y referentes del sector y otras industrias actúan para ser catalizadores del desarrollo de políticas y acciones que impulsen la equidad y la inclusión de la mujer en la industria”.

La ministra de Energía y Minería salteña y presidenta del Cofemin, Romina Sassarini, pidió comprender a la actividad minera con una visión absolutamente federal. “Minería existe en cada una de las provincias que la componen, desde la pequeña extracción en baja escalas de áridos hasta los grandes proyectos de oro, litio y cobre, pasando por todas las categorías de minerales establecidos por el código. Trabajar de manera colaborativa entre las provincias, compartiendo conocimiento fortaleza y desafíos con el objetivo común en desarrollar la industria minera es una visión que compartimos para promover y garantizar que las oportunidades generadas se conviertan en realidades que beneficien a cada una de nuestras jurisdicciones. Para las provincias la industria minera es un motor de desarrollo”, destacó.

Sin dudas el momento de alta tensión se vivió cuando el resto de los oradores hablaron del RIGI. La punta de lanza la llevó Ricardo Martínez, titular de la Cámara Minera de San Juan, quien exhortó a los senadores a aprobar la iniciativa. "La era del cobre para el país es una realidad. La continuidad del oro y de la plata también es una realidad. Y por qué no, el crecimiento del mercado del litio y de tantas otras potencialidades mineras que tenemos. El llamado es mirar al futuro con perseverancia y con la preservación de un esquema legal e impositivo a largo plazo, como son las inversiones en el sector. Veo que eso sea posible y espero que nuestros representantes legislativos conviertan estas realidades en yacimientos en marcha en poco tiempo. Los mineros les aseguramos que si eso pasa, de corazón, este país va a cambiar para siempre", expresó Martínez desde la larga mesa dispuesta arriba del escenario.

En representación de los trabajadores mineros hablaron Marcelo Mena, secretario general de ASIJEMIN, y Héctor Laplace, histórico líder de AOMA, y disparador de la polémica por el régimen que piden los empresarios mineros y que todavía está bajo discusión del Senado.

Mena consideró que el objetivo del sector es que “la actividad minera en la provincia, en todo el país crezca, porque donde ha habido minería siempre ha habido un progreso” y añadió que ese crecimiento dependerá de “los actores actuales, tanto los trabajadores como los actores empresariales, como el Gobierno, que siempre tiene que acompañar el crecimiento de la actividad minera y trabajar en conjunto entre todos para que esto siga produciendo”.

Laplace saludó en primer lugar al gobernador peronista de La Rioja, Ricardo Quintela, que estaba debajo del escenario y replicó a Martínez. “En los tiempos que corren, los trabajadores no tenemos demasiado para festejar”, espetó el dirigente sindical. Los minerales de segunda y tercera categoría estamos sufriendo en estos tiempos producto del parate de la obra pública”, describió, y sostuvo que “esta situación económica tampoco nos beneficia para que la actividad privada pueda sostener esta actividad”. “Esto nos lleva a que hoy tengamos suspensiones, despidos y sueldos no remunerativos. Esperamos que la Justicia entienda que no estamos en la mejor situación y que no nos pase como en la pandemia, cuando por defender el trabajo y el sueldo de los trabajadores, algunos jueces dijeron que habíamos abusado del artículo 223 bis”, alertó Laplace al inicio de su exposición. Luego, rechazó directamente al RIGI.

“Con total honestidad creo que con la Ley de Inversiones Mineras alcanza y sobra. Lo que tenemos que acostumbrar en Argentina es a respetar la ley. El RIGI no nos va a dar seguridad jurídica, seguramente lo único que va a terminar dando es una seguridad económica a los grandes inversores”, advirtió, con tono cansino, pero punzante. “¿Cuándo vamos a dejar de pagar ingresos brutos? ¿Cuándo van a dejar de pagar cero pesos de IVA? ¿Cuándo van a seguir pagando cero de exportación e importación y se nos va a permitir importar productos usados a partir de esta nueva norma que hoy se discute en el Senado ? Tenemos que manifestarnos en contra”, sentenció el titular de AOMA.

Laplace recalcó dos veces que su sindicato no busca “poner palos en la rueda”, pero reclamó recordar los cambios legislativos de principios de la década del 90, cuando se sancionó el actual marco regulatorio de la actividad, que sufrió modificaciones por otras leyes y decretos en las décadas siguientes. “También decían que se iba a inundar de inversiones a la Argentina. Aprendimos poco. Todos los que estamos en esta industria tenemos que hacernos cargo. Cuando se empiezan a modificar las normas, se empieza a modificar el panorama para los grandes inversores, se empieza a modificar la seguridad jurídica y entonces se empiezan a parar los proyectos, y cuando ya están maduros o finalizados, no hay nueva inversión”, analizó, y ventiló su temor.

"Me da miedo que tengamos la posibilidad de crecimiento de la minería, pero que se caigan un montón de puestos de trabajo", dijo Laplace sobre el RIGI y despertó los aplausos de los una docenas de delegados sindicales que lo acompañaron a la Expo. El resto, atónitos.

“Todos nos dicen que están a favor de la inversión externa, pero que hay que respetar la ley que tenemos en nuestro país. En ese sentido, nos manifestamos los trabajadores argentinos: queremos una inversión externa, pero también queremos que tengamos la posibilidad de seguir creciendo a partir de nuestras pymes, que son nuestras, de nuestros proveedores y permitir que la industria nacional crezca", indicó el gremialista, y se preguntó: “¿Quién defiende a las pymes y quién defiende a nuestros proveedores? Porque cuando hablamos de pymes y proveedores no hablamos solo de la industria minera. Nosotros no nos dedicamos a hacer neumáticos, pero pocos días atrás hubo 75 despidos en una fábrica de neumáticos. Y claro, si la minería va a traer neumáticos de afuera y camionetas de afuera, y si vamos a traer todo lo que implique para la actividad minera de afuera, se nos van a caer las pymes. Con total honestidad y con total respeto, pretendería que se modifique el actual RIGI en el Senado de la Nación", concluyó.

Sin perder tiempo, al tomar la palabra, Franco Mignacco, de Minera EXAR y vicepresidente de CAEM, recogió el guante. “El país está sumergido en una crisis de confianza y claramente este régimen de incentivo a las grandes inversiones es poder reconstruir esa confianza que hemos perdido en el mundo”, le respondió a Laplace. Y continuó: “Argentina ha vulnerado la ley de inversiones mineras en reiteradas oportunidades, lo que ha causado que hoy tengamos proyectos muy buenos en esta nueva etapa de la electromovilidad y la transición energética, pero que no podemos ir hacia adelante porque no tenemos reglas claras”.

“También nosotros estamos muy preocupados con los minerales de segunda y tercera categoría. Sabemos la situación crítica que están pasando tanto los productores de tercera categoría en Córdoba, como en la provincia de Buenos Aires, donde hoy las capacidades productivas de las plantas no llegan ni al 15%. Por eso es importante que entre todos podamos encontrar soluciones para que estas empresas puedan seguir adelante y generando trabajo”, retrucó, lo que motivó los aplausos de respuesta del sector empresarial.

En ese marco de agitación tribunera, Mignacco lamentó el atraso en la competitividad frente a Chile y Perú y recalcó que Argentina es uno de los países “más caros en la carga fiscal total”. “Por eso estamos convencidos que este régimen va a traer mucho más desarrollo, porque tenemos los recursos, hemos realizado los trabajos de exploración y planificación, pero necesitamos dar estas certezas macroeconómicas para que estos proyectos se materialicen”.

“Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros apoyamos el régimen de grandes inversiones (RIGI) y así lo hemos hecho trabajando con cada uno de los gobernadores, no solamente de las provincias mineras, sino de las provincias que también quieren hacer minería y las provincias que no tienen minería, para que acompañen esta iniciativa. Queremos materializar los más de 25.000 millones de dólares que tenemos en cartera de proyectos”, sostuvo el empresario, parafraseando al presidente de CAEM, Roberto Cacciola, abogó por realizar “un esfuerzo enorme entre el sector público y privado para transformar la realidad y dejar de ser una potencialidad y transformarnos en un país realmente minero”.

Para el cierre de la inauguración quedaron los discursos de Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, y del gobernador sanjuanino y anfitrión, Marcelo Orrego.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, estuvo acompañado en la inaguración por su vice, Fabián Martín, y Sergio Miodowsky, intendente del Departemento de Rivadavia, donde se realizó la Expo San Juan Minera.

El funcionario nacional subrayó que la sanción de la ley 24.196 de incentivos mineros de 1993 fue un “éxito absoluto” y que por esa norma de 1994 a 2012 Argentina pasó de exportar u$s70 millones a a u$s5.000 millones. “Ese régimen generó una verdadera explosión de producción, de exportaciones y riqueza, si podemos reproducir este fenómeno pero potenciado y mejorado, es de lo que verdaderamente se trata el RIGI”. Para Lucero, el nuevo régimen es “una potenciación de la ley de inversiones mineras, es una ley de inversiones mineras mejorada, ampliada e incluso protegida de erróneas interpretaciones como las que sufrió nuestro sistema judicial”.

Luego de otra tanda de aplausos en favor del RIGI, el secretario dijo que para él y para el presidente Javier Milei, el RIGI es “una expresión de lo que el mundo inversor está acostumbrado a ver y experimentar en países en que se logró acumular el capital que nos falta”.

Según Lucero, hay una relación directamente proporcional entre lo que esperamos del inversor y lo que el país ofrece. “Las sumas para acceder a las medidas de incentivo de naturaleza fiscal, aduanera y cambiaria son de una magnitud que excede los valores usuales de inversión en nuestra economía de u$s200 a u$s900 millones para acceder al RIGI y para las exportaciones estratégicas de largo plazo de 1.000 millones en adelante. El verdadero tema en discusión es si los argentinos vamos a volver a darle la espalda a una oportunidad que el mundo y nuestra bendita geografía nos están ofreciendo o si, por el contrario, vamos a remover el estéril que cubre nuestros enormes yacimientos para generar trabajo, sueldos, valor, riqueza incluyendo un mercado de capitales que nos permita a los argentinos invertir en nosotros mismos nuestro talento y nuestra capacidad”, subrayó.

Orrego recordó que “el mundo entero sufre el impacto del cambio climático global y la necesidad de generar fuentes de energía limpias” y reafirmó que la minería “puede aportar los minerales críticos para desarrollar esas soluciones y para el cuidado del medio ambiente”.

En esa línea, recalcó que la “Argentina tiene la posibilidad de dar al mundo dos de esos minerales altamente demandados: el litio y el cobre. El litio ya ha comenzado a producirse en nuestras provincias del norte y nuestro país va en camino a ser un actor principal en la oferta mundial de este mineral, pero no puedo dejar de señalar la importancia que tiene para mi provincia el desarrollo de la minería del cobre como mineral estratégico con capacidad de impacto nacional y mundial”.

El mandatario se mostró confiando en tener durante su mandato “un nuevo proyecto minero en producción en San Juan, luego de más de 10 años sin construir uno para que Argentina vuelva a producir cobre. Estamos seguros que si logramos desarrollar ese proyecto será la llave para que vengan muchos proyectos más”.

Por último, confirmó el apoyo al RIGI. “En estos tiempos la Argentina no goza de buena salud en términos económicos, y para poder generar minería tenemos que generar confianza. Estoy convencido que hay que cumplir con la Ley de Inversiones Mineras también. Tenemos código, decretos y si además le agregamos el RIGI, es una combinación extraordinaria para que esta actividad despegue”, concluyó el gobernador.

Mientras en el Senado pulen la ley bases aprobada en Diputados, en San Juan se firmará en la segunda jornada de Expo Minera el Acuerdo por la Mesa del Cobre, donde el máximo mandatario provincial Orrego junto a Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy) sellarán una hoja de ruta en común vinculada al desarrollo cuprífero en estas regiones. El RIGI volverá a ser noticia.

Con información de Ámbito