Caputo dijo que la gente “aguanta ahora porque entendió”

Caputo, extitular del BCRA, dijo que esta vez “la gente aguanta” el ajuste porque “entendió”. También habló sobre una recuperación en “V”, negó un atraso cambiario y consideró que salir del cepo ahora sería “inapropiado”. Además, reveló que hay conversaciones con el Fondo Monetario para un nuevo acuerdo.

“Cambió la sociedad porque hubo un presidente que primero tenía un diagnóstico correcto y después explicó hasta el cansancio que era lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. La diferencia es esa. En el pasado estaba esto de que no había que explicarle tanto a la gente. Ahora es todo lo contrario”, destacó. y reivindicó: “Lo que hicimos nosotros no se hizo en 100 años porque era difícil que la sociedad lo aguante. Hoy la gente dice que puede aguantar”.

Durante su exposición, y en línea con lo dicho por Presidente en Cicyp, el titular del Palacio de Hacienda, entrevistado por el director de Contenidos y secretario general de Redacción de LA NACION, José Del Rio, Caputo volvió a negar la existencia de un atraso cambiario . “La economía puede ser vista desde perspectivas diferentes. El disenso es bienvenido. Pero yo no suscribo a ningún párrafo que diga que existe atraso cambiario. Estoy 100% con el Presidente”. Tildó de “absurdas” las comparaciones entre el tipo de cambio durante la gestión de Alberto Fernández y la actual.

Luego, respecto de la salida del cepo, Caputo aclaró que dicha meta “no tiene una fecha”. “Siempre pensamos que se tenían que cumplir cuatro cosas: el ancla fiscal, normalizar el flujo y el stock, y mantener una relación razonable entre reservas internacionales y pasivo remunerado. Entonces, de esas cuatro cosas, la realidad es que estamos lejísimos. Uno no pasa de populismo a liberalismo en una línea recta. Es una estupidez”, explicó el titular de la cartera de Economía.

Respondió además a las críticas por la determinación del oficialismo de no quitar las restricciones a la compra venta de dólares: “Nos dicen que no sacamos el cepo del día uno. Si no sacamos el cepo del día uno, hubiera sido un desastre. Si lo sacáramos hoy sería inapropiado. Pasamos de calamidad a inapropiado”. “El equilibrio fiscal está. Pero la normalización de los flujos y el stock está al 75%. La cuarta, que son las reservas internacionales y el pasivo remunerado, es en la que estamos más lejos. La idea, como dije en varias oportunidades, es hacer esto sin sobresaltos. Si hubiese un nuevo programa de desembolso con el Fondo, estaríamos mejor”, completó.

Más adelante, Caputo se prestó a hablar sobre la recuperación economía y dijo “claramente” ver una “V”: “Yo soy súper optimista. Veo una V. Ya hay indicios de recuperación claros. Se están recuperando las jubilaciones. Las asignaciones las hemos subido a un 208% con una inflación desde diciembre a hoy de 118%. Los salarios se están recuperando. De enero a hoy, el salario privado recuperó. Y en la medida que sigamos bajando la inflación, todo va a mejorar”.

“Es una oportunidad única, estamos llevando adelante algo que no se ha hecho en Argentina en 100 años. Creo que es diferente por muchísimas razones, incluso cuando viajamos con Milei los inversores nos preguntan por qué es diferente, y les digo que claramente es por el compromiso. Hay un compromiso por parte del Presidente de hacer las cosas como nunca se hizo en la Argentina”, indicó.

“Hay una sociedad bancando para hacer esto: es una oportunidad única y hay que aprovecharla”, consideró.

Caputo: “Es clave que el Presidente sea economista”

El ministro de Economía sostuvo también que es clave que el Presidente sea economista. “Podría ser otro economista y lo más importante más allá de los conocimientos económicos de Javier, que no se los voy a contar a todos, es la convicción. Yo siempre digo que Javier es la excepción, lo normal es que uno cuando llega a ese puesto, las presiones lo superen y hoy no es el caso. Tiene un mérito enorme. Siempre lo digo porque así lo siento”, ejemplificó.

Para Caputo, el problema del desarrollo argentino es que la política siempre dominó a la economía. “Es fruto de todo lo que el presidente instaló en estos años. Una vez llegado a presidente no cede un milímetro en sus convicciones, a mi me hace el trabajo más fácil. Las presiones políticas a la larga fueron dominando la economía argentina. Yo siempre digo que la Argentina no es que no tuvo una política económica sino que tuvo siempre una economía politizada. Siempre la política dominó a la economía”, explicó.

“Es la primera vez que esto no pasa, que tenes un presidente economista, pero más allá de eso, con la convicción de que es lo que hay que hacer y hay que entenderlo porque es lo que es mejor y la gente lo entiende”, señaló.

Sobre la inflación en un dígito: “Vamos por el camino correcto”

Caputo afirmó que el último dato de inflación “confirma que estamos por el camino correcto. Nuestro objetivo es destrozar la inflación. Sabíamos que haciendo esto es lo que iba a pasar pero había mucha expectativas incluso de cuando anunciamos el programa la mayoría de los economistas auguraba el 30% para diciembre, para enero 20%, y que íbamos a devaluar para febrero, para marzo”.

“Confirmar que estás yendo por el camino correcto y que los resultados los convalidan es importante. Es la credibilidad y la Argentina esto no lo tiene y para hacer economía política es la materia prima”, analizó.

El freno a las tarifas en invierno

Ante la consulta sobre la posibilidad de frenar las tarifas en invierno, el ministro detalló que al estar bien en el plano fiscal “podemos darnos el lujo de dar una pausa, darle un respiro a la clase media, que también es un objetivo importante. Nosotros queremos contribuir al proceso de desinflación, eso quería acentuarlo”, precisó.

La situación de ese momento era la que nosotros heredamos, un espanto. Las expectativas eran aún peores, todo el mundo pensaba que íbamos a una hiperinflación a un dólar de 8.000, obviamente el tipo de cambio reflejaba eso. En 5 meses pasamos de esa situación a un equilibrio fiscal, superávit comercial y superávit de cuenta corriente. Obviamente que el tipo de cambio va a reflejar eso ahora, ahora es otra situación y hay otra perspectivas, cambiaron las dos cosas. ¿Cómo vas a comprar eso con esto?

Caputo: “Es una tontería devaluar”

Sobre las críticas de economistas y empresarios ante un eventual atraso cambiario, Caputo explicó: “Hay que poner todo en la balanza, no tiene sentido esa comparación. Lo que si hay es distorsión de precios, es lo que dijimos siempre, todos los empresarios valuaron sus productos a un tipo de cambio de 2 mil, 2500. Hay muchos empresarios que se dieron cuenta de que la estabilidad vino para quedarse y muchos de los precios se retrotrajeron a los niveles de diciembre, enero y mucha otra gente no, porque sigue esperando una crisis o algo. Hay mucha divergencia en los precios”.

“Por otro lado, cuando uno mira salarios en dólares, por ejemplo, vos estás contento con tu salario en dólares o creés que deberías ganar más. Si bien es el doble de lo que era durante el final del gobierno anterior, hoy los salarios están en un nivel bajo”, confió.

Y concluyó: “No tiene ningún sentido convalidar este error de pronóstico con una devaluación, eso es lo que ha hecho la Argentina siempre, es una tontería. Tenemos que ganar competitividad bajando impuestos, no devaluando, que es lo que se hizo toda la vida, esto es lo que vamos a hacer nosotros: aumentar los niveles de competitividad bajando los impuestos con superávit. La forma no es devaluar, ese es el error que se cometió siempre”.

La Nación