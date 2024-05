Rechazo del Jury contra Martini y Arias Nallar: “preocupa el precedente”

Luego del sobreseimiento de la causa que pesaba sobre la Dra. Sonia Escudero por calumnias e injurias al opinar sobre la investigación en el crimen de las turistas francesas del año 2011, la senadora nacional MC, nuevamente defendió la inocencia de Santos Clemente Vera a la espera de la resolución de un nuevo juicio y apuntó contra el rechazo del Jury para los jueces Arias Nallar y Martini.

“Sostengo mi crítica después de haber estudiado el expediente de instrucción. Toda persona tiene un estado de inocencia y para conmoverlo se debe tener una sospecha concreta pero contra Vera no había absolutamente nada”, argumentó en el programa Agenda Abierta y repasó algunas incongruencias de la detención de Vera.

“El 6 de agosto del 2011 detienen a la mañana a Gustavo Lassi, que ya se sabía que tenía el teléfono que usaba Houria Moumni (la otra turista era Cassandre Bouvier), pero contra Vera no había nada y a la tarde los jueces que condenan en segunda instancia lo detuvieron, diciendo que Lassi desde sede policial lo había incriminado cuando está prohibido. En este caso hubo torturas, tal es así que debió esperar dos días para declarar ante el juez y 13 días después recién lo incriminó a Vera, mientras tanto el preso”, recordó.

También repasó las pruebas del ADN. “El perito dice que recibió otras muestras y como eran débiles hizo análisis patrilíneas que podrían ser compatibles con las de Vera –una patrilínea es todo lo que comparte una línea paterna que puede alcanzar hasta 15 generaciones-, un universo muy amplio y sin embargo los jueces que condenan a Vera dicen que eso es ADN”, agregó.

Luego que la votación unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados rechazara la denuncia contra los jueces del Tribunal de Impugnación Luciano Martini y Rubén Arias Nallar por mal desempeño, basándose en argumentos legales, y que un magistrado no puede ser removido por el contenido de una resolución judicial y que eventualmente podrá ser apelada, Escudero manifestó preocupación.

“Ellos no tenían competencia para condenar, que es lo que dice la Corte Suprema de Nación, no la sentencia, entonces me preocupan algunos argumentos del Jury van generando precedente. Parecería que avalan que los jueces interpreten de una forma diferente a lo que dice la ley, que piensen que si podría tener competencia. Ojo, si los jueces se apartan, pobre ciudanía”.