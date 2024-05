Por los recortes de Nación, campeona mundial de Yudo renunció a su beca

Por decisión de la Secretaría de Deporte, se recortaron las becas de la Confederación Argentina de Judo. Con esta nueva medida, habrá tan solo cuatro lugares disponibles donde antes había más del doble. En este contexto, Paula Pareto y su entrenadora "renunciaron" a las suyas para cederle el lugar a otros atletas.



"Es durísimo porque de 18 a 4 es un número que es muy difícil de manejar, es muy difícil hablarlo con los chicos. A mí desde el punto de vista de atleta me hubiese pesado", reconoció la judoca en diálogo con TyC Sports. Acto seguido, reforzó: "Hay mucha preocupación en la Comisión de Atletas porque no se sabe qué va a pasar después de París. Hoy los ojos están puestos en los Juegos Olímpicos, pero después no hay ninguna certeza".

Siguiendo la misma línea, explicó por qué son importantes las becas en el deporte de alto rendimiento. "Hay muchos chicos que están viviendo en Buenos Aires pagando alquileres y cosas que ya les cuesta un montón y decirles de un día para el otro que van a tener una entrada menos es duro, así se van a terminar yendo a sus casa de vuelta y el deporte deja de crecer. Más allá de la tristeza que eso les conlleva, porque ya es un esfuerzo muy grande el que hacen de dejar a sus familias y a sus amigos en sus respectivas provincias y cuando pasan estas cosas es como que se desacomoda todo y no se lo merecen", confirmó.

En este sentido, recalcó: "Yo siempre digo que de política no hablo porque no entiendo, pero que bajen de 18 a 4 el número de atletas es difícil. Yo no sé qué se habló en la charla que se tuvo con la Confederación, pero creo que siempre se hacen negociaciones, pero creo que esta vez no hubo ninguna negociación. Es difícil, la verdad es que lo único que puedo decir es que a mí me da mucha tristeza que pase esto, que por lo menos los chicos de judo puedan seguir entrenando y compitiendo. Como ex deportista me da mucha tristeza y como parte del cuerpo técnico también".



A su vez, confirmó: "Por eso tomé la misma decisión que tomó Laura, por si sirve de algo aportar de nuestro lado la parte económica cediendo la beca nuestra para poder apoyar ahí. Es el equipo que armamos en el judo y es así 'hoy por tí, mañana por mí'. Pero más allá de eso, creo que se tiene que rever porque es insostenible".

Del mismo modo, se detuvo en las expectativas que se posan sobre los deportistas de alto rendimiento, especialmente de cara a los Juegos Olímpicos, y reforzó: "Cuando sos atleta te exigen resultados, pero cada vez te dan menos. También hay que ser un poco coherentes en lo que se exige y en lo que se da. Con la creación del ENARD fue un apoyo importante y las cosas empezaron a cambiar, pero hoy se vuelve a complicar con estas cosas". Y agregó: "Lo que queremos es que se conozca para no seguir embarrando el deporte, para ser lógicos entre lo que se pide y lo que se da. Y que todos apuntemos para el mismo lado. Si queremos que crezca la bandera argentina también tenemos que apoyar el deporte".

Con información de Olé