Egresaron 24 intérpretes de comunidades wichi para acceso a la justicia

Este lunes se entregaron los certificados a 24 egresados de la Diplomatura de Extensión en Interpretación y Traducción Intercultural Wichi-Castellano para Acceso a la Justicia de la Facultad de Humanidades de la UNSa.

El proceso formativo comenzó en 2021 y fue destinado a estudiantes pertenecientes a las comunidades de Santa Victoria Este, Ballivián, Embarcación, Morillo y Tartagal.

“El pueblo wichi observa muy viva su lengua y su identidad y su cultura, muchas veces no dominan casi el castellano y entonces eh la idea de la diplomatura es poder garantizar una capacitación que forme a intérpretes integrantes de comunidades indígenas”, expresó en No es una tarde cualquiera por Aries, la coordinadora de la diplomatura Abg. Ma. Cecilia Jezieniecki.

La letrada señaló que si bien existe un cargo de intérprete en el Poder Judicial de Tartagal, la capacitación también busca cubrir casos cotidianos que se presentan por ejemplo en comisarías.

“El que no domina el castellano se ve ahí juzgado en una lengua que no es la propia, y al ir tomando en contacto en realidad se ve que esa persona queda indefensa, no sabe bien a qué fue a la comisaría o al proceso judicial y obviamente que eso repercute en que no tienen acceso a una defensa o no pueden acceder a procesos judiciales”, señaló.

Además de la capacitación técnica, Jezieniecki señaló que se abordó la formación cultural teniendo en cuenta la culturalidad y la cosmovisión de cada comunidad.

“Hoy se firmó un convenio con el Poder Judicial para que ellos puedan realizar prácticas profesionales, esperamos que esto pueda derivar en alguna incorporación”, cerró.