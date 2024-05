Desaparecieron pruebas contra el CEO de Wenance investigado por estafas

En toda investigación, los teléfonos son una pieza clave para esclarecer delitos. Por esa razón, alarmó a la jueza de instrucción porteña Paula González la desaparición de dos celulares y una netbook que la División Antifraude de la PFA le secuestró a Alejandro Muszak, el CEO de la fintech Wenance, a quien investiga por estafas.

Ante la ausencia de los aparatos, la titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N°43 presentó una denuncia por la presunta comisión del “delito de acción pública”.

Se conoció que aunque admiten que el episodio es “lamentable”, por el momento, no se aplicaron sanciones disciplinarias, aunque es probable que se abra un sumario administrativo. La presentación de la magistrada no lleva nombres. El objetivo de la denuncia es que, en caso de que los dispositivos no aparezcan, se inicie una investigación, detallaron las fuentes. Todavía no los dan por perdidos.

La causa en manos de González, Secretaría N°109 de Soledad Nieto, comenzó el 2 de agosto del 2023 por allanamientos llevados a cabo por los federales sobre domicilios de la empresa y particulares de sus directivos. Ese operativo había sido ordenado por el Juzgado de Instrucción N°3 de Ushuaia, por denuncias de estafas piramidales.