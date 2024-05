Israel provoca "hambruna total" en Gaza

“Hay hambruna, una hambruna total, en el norte y está avanzando hacia el sur. Así que pedimos ahora lo que ya hemos estado pidiendo constantemente: un cese al fuego y la posibilidad de tener acceso total” a la Franja de Gaza, declaró Cindy McCain, directora del Programa Mundial de Alimentos, en una entrevista con NBC News.

Es la primera oficial que declara el estado de hambruna total en la Franja, después de que distintas agencias de la ONU advirtieran que la hambruna era cada vez más inminente.

Después del 7 de octubre de 2023 inició la escalada de este conflicto con la persecución israelí para exterminar a Hamás en la Franja de Gaza, luego que el grupo islamista realizará una mortal e inédita incursión armada en Israel, que dejó 1.200 muertos y más de 200 secuestrados.

Al menos 34.654 palestinos han muerto por ataques del Ejército israelí en la Franja de Gaza, según el dato más reciente publicado por el ministerio de Salud gazatí,

Equipos de la Defensa Civil palestina, independientes de Hamás, han alertado que el número de víctimas es seguramente mayor, ya que no se han podido recuperar aún todos los cuerpos de los escombros, que han dejado los bombardeos israelíes.

Israel niega estar violando el derecho internacional en la guerra en Gaza, que está próxima a entrar en su séptimo mes. Sin embargo, Naciones Unidas y grupos de defensa de derechos humanos han denunciado trabas por parte de ese Estado para el acceso de la ayuda humanitaria en el enclave palestino.

Delegación de Hamás llega al Cairo

Una delegación de Hamás llegó el 4 de mayo al Cairo para avanzar en las negociaciones con Israel, después de haber estudiado la propuesta israelí de tregua humanitaria y de liberación de palestinos en cárceles, incluidos niños, a cambio de la libertad de los rehenes más vulnerables, secuestrados por el grupo islamista el 7 de octubre.

Egipto, Qatar y Estados Unidos ejercen el rol de mediadores entre las dos partes de la guerra, por lo que el director de la CIA, la agencia de Inteligencia de Estados Unidos, William Burns, llegó al Cairo el viernes para participar en la ronda de negociaciones, según confirmaron fuentes egipcias a la agencia de noticias Reuters.

En un comunicado el viernes por la noche, Hamás declaró que su delegación llegaría a negociar con “espíritu positivo” para conseguir las “demandas de nuestro pueblo”: “detener por completo la agresión, la retirada de las fuerzas de ocupación, el inicio de la reconstrucción y la conclusión de un acuerdo de intercambio serio”.

Sin embargo, el sábado, un funcionario israelí insistió que el cese al fuego, un fin de la guerra permanente más allá de una “pausa humanitaria”, no está actualmente entre las opciones del Estado de Israel.

“Al contrario de lo que se informa, Israel, bajo ninguna circunstancia aceptará el fin de la guerra como parte de un acuerdo para liberar a nuestros rehenes”, afirmó un alto funcionario palestino citado por medios israelíes, pero sin dar su nombre.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha insistido en diversas interlocuciones en que no se detendrá hasta “erradicar” a Hamás, que controla el enclave palestino de la Franja de Gaza.

Pese a las repetidas advertencias de la comunidad internacional sobre las consecuencias nefastas para la población civil, Israel prevé una incursión militar terrestre en Rafah, la ciudad al extremo sur de la Franja de Gaza que refugia a más de 1,4 millones de palestinos, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El funcionario citado por The Times of Israel afirma que el Ejército entrará en la ciudad y “destruirá los batallones de Hamás que quedan allí, con o sin una tregua para permitir la liberación” de los rehenes, el acuerdo actualmente en curso de negociación. Esta sentencia refuerza las palabras de Netanyahu hace unos pocos días en las que afirma que un acuerdo no pondrá fin a la guerra en Gaza.

Hamás ha dicho que espera dar una respuesta a la oferta israelí a inicios de la semana que viene. Tras la liberación de los rehenes, entre los cuales también hay niños, Israel ofrece un “periodo de calma durable” en el que el Ejército israelí acordaría una libertad de movimiento entre el norte y el sur del enclave, y retiraría parcialmente sus tropas.

Con información de Reuters, EFE y medios locales