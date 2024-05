El Ministerio de Justicia de la Nación anunció una serie de modificaciones en torno a los Registros Automotores y los trámites que allí se realizan. Uno de ellos es la expedición de cédulas de identificación para titulares de vehículos y autorizados a conducirlos.

A partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil. Y también se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.

La Cédula Única de Identificación del Vehículo, más conocida antes como cédula verde, es un identificador en donde figuran el dominio, nombre y documento del titular, marca, modelo, números de chasis y motor.

La Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir, antes llamada cédula azul, es el mismo identificador mencionado en el párrafo anterior pero con el nombre de la persona que -a través de ese documento- el titular está autorizando a conducir.

Con este anuncio del Gobierno, ya no será necesario portar la cédula azul para manejar un vehículo que no es propio; es decir, el titular no tendrá la necesidad de habilitar a otras personas para que circulen al volante de su auto.