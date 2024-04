"Santiago Caputo, por ejemplo, el principal responsable de la comunicación en redes sociales de Milei, no se sabe de qué vive, ni con qué patrimonio ingresó al Estado. Nadie sabe cuál es el rol concreto del cargo que ocupa, ni cuál es su rol oficial, y controlaría una estructura de trolls y empleados que cobran del presupuesto del Estado para atacar dirigentes, sostener o instalar Fake News, pero además constituye el trípode de decisiones , según dichos del propio Presidente.”



"Piden auditorías en las universidades, y no son capaces de mostrar algunas declaraciones juradas. Aunque la OA el viernes pasado haya prorrogado la presentación de las declaraciones juradas para adecuarlas a las fechas en las que se tienen que presentar las de bienes personales y de ganancias, en el caso de Caputo esta decisión no debería dejar exenta su obligación de presentación de Declaración Jurada de inicio, como el resto de los funcionarios. Por eso le pedí a las autoridades encargadas de brindar información pública, que sean especifico en la no inclusión de las Declaraciones Iniciales y retrotraigan la medida para esos casos y que la gente pueda saber cuál es el patrimonio con el que ingresan al Estado", agregó el ex interventor del ENRE.

La norma establece la obligación de presentar Declaración Jurada Patrimonial Integral a los asesores del Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional: Se encuentran obligados a la presentación de Declaración Jurada Patrimonial Integral sólo los funcionarios que en forma regular, de manera permanente o transitoria, cualquiera sea la modalidad de la relación laboral, efectúen tareas de asesoramiento a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional. Santiago Caputo, en la resolución en la que se lo nombra, es mencionado como "Asesor Presidencial". "Milei esconde las declaraciones juradas de sus funcionarios", agregó Martello.



"Es una práctica muy sospechosa de parte de un gobierno que dice que viene a terminar con los privilegios. Desde que asumieron que están haciendo lo mismo en ADIF, y en AYSA, donde dieron de baja las páginas web en donde se podían consultar las declaraciones juradas de los funcionarios a cargo. Dicen que vienen a terminar con la casta, pero esconden su verdadera identidad y sus intereses", añadió Martello.



En el escrito presentado ante la OA y el sistema de Trámites a Distancia del Estado (TAD), Martello solicitó además a la Oficina Anticorrupción que informe respecto al Señor Santiago Caputo lo siguiente:



1) Si el mencionado Asesor Presidencial presentó declaración jurada al momento de ingresar a la función pública.

2) De haberla presentado, solicito su envío para poder acceder a ella.

3) Si no fue presentada, se especifiquen las razones que motivaron esa no presentación.

4) Si no fue presentada, se informe si fue intimado a presentarla.

5) Si eso sucedió, es decir, si fue intimado se indique cuándo ocurrió.

6) Se envíe una copia del dictamen o intimación que haya realizado la OA.

7) A su vez, solicito se informe si la OA realizó algún tipo de recomendación por posibles casos de conflictos de interés sobre la persona mencionada.

8) Se informe si el Sr. Santiago Caputo tiene denuncias por posibles conflictos de intereses o violaciones a la ley de ética pública.

9) Si el Sr. Santiago Caputo presentó declaración jurada de intereses, en el sistema MAPPAP. En caso positivo se adjunte la misma. En caso negativo se indique si fue intimado a tal efecto.