Salta celebrará el natalicio del Chango Nieto con un show solidario

Un 8 de abril de 1943 nacía en Campamento Vespucio, Carlos Alberto Nieto, más conocido como “Chango” Nieto ​ fue un cantautor y bombisto argentino. Tuvo una larga trayectoria y es considerado como una de las figuras más destacadas del folklore argentino, por lo que Salta será sede de un homenaje con grandes artistas locales

“Estoy agradecida a que se lo siga recordando, y que se lo siga pensando, bailando. Yo soy feliz, para mí él nunca se va a ir de acá”, expresó en diálogo con No es una tarde cualquiera por Aries, Carla Nieto, hija del “Chango”.

El evento contará con la participación de artistas de renombre como el Chaqueño Palavecino, Cristian Herrera, Mario Teruel, Las Voces de Orán, Canto 4, Los Aimo, Roberto Terán, sus hijos Carla, Luna y Hernán Nieto, entre otros.

“Todos los artistas que estamos acá, nadie cobra nada, todo lo que vinimos a hacer es porque queríamos festejar el cumpleaños de papá y recordarlo de esta manera. Todo lo que van a cantar son temas de mi viejo, conocidas o famosas, y hay unos textos hermosos de Puma Vasconcelos”, expresó.

El valor de la entrada es un alimento no perecedero para donarlo a la red de comedores “Alimentando Sueños” de Salta. Las ubicaciones son sin numerar y por orden de llegada, por lo que se recomienda ir con anticipación. El acceso se habilitará media hora antes del inicio del espectáculo.

“Papá amaba festejar los cumpleaños y todos los 8 de abril, en casa era una fiesta, venía mucha gente, 100 personas, amigos, cantores y no cantores, y una semana antes, ya empezábamos a hacer humita en chala, porque a él le fascinaba y no me olvido más de su carita” recordó Carla y aseguró “los 8 de abril para nosotros siempre fueron muy importantes, siguen siéndolo, desde que él no está que llevan 16 años, cada 8 de abril nos juntamos para recordarlo y comer algo, y juntarnos y reírnos. Es la primera vez en Salta y la verdad que estar hoy acá con su gente, en su lugar, que él quería estar siempre, para mí es una emoción enorme”.