El vicepresidente de Correa, en una prisión de máxima seguridad tras el asalto a la embajada mexicana

El ex vicepresidente revolucionario Jorge Glas necesitó la ayuda de los policías que le custodiaban para acceder a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en Guayaquil. Lo hizo esposado y con una visible cojera, tras la fulminante acción policial que le extrajo por la fuerza de la embajada de México en Quito.

Glas comprobó en su propia piel que en las Américas no se puede cantar victoria a la ligera: la sorpresa se esconde muy cerca. "¡No se puede vencer al que nunca se rinde!", vociferó triunfal el viernes en sus redes sociales al conocer que el Gobierno de México le había concedido asilo político, pese a las peticiones en contra de Ecuador. Una decisión sólo horas antes del asalto nocturno, que ha provocado la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países, en una crisis in crescendo que no se recordaba en el continente.

El país norteamericano considera una "violación flagrante del Derecho internacional y a la soberanía de México" el asalto a su embajada. Incluso la gobernadora de México ha pedido a sus ciudadanos que no acudan a la embajada ecuatoriana para evitar "actos de provocación o violencia".

El comando del Bloque de Seguridad (conformado por policías y militares) necesitó apenas 10 minutos para acabar con una estancia de casi cuatro meses y con el polémico asilo concedido por el mandatario azteca, Andrés Manuel López Obrador, que horas antes insultó directamente al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a quien tildó de "facho".

"Jorge tiene dificultades para caminar porque fue golpeado. Todo esto es una locura. Por engreído que sea Noboa, es estúpido creer que quedará en impunidad", protestó el ex presidente Rafael Correa, prófugo de la Justicia ecuatoriana por un caso de corrupción en el que también está implicado Glas, su hombre de confianza durante años. En la primera foto distribuida por las fuerzas policiales el dirigente de la Revolución Ciudadana aparecía sentado dentro de un vehículo blindado, también esposado y con media barriga al aire.

Glas ya había sufrido cinco años en prisión por cohecho y asociación ilícita, pero las nuevas revelaciones del caso metástasis provocaron una nueva orden judicial de captura en su contra. La fiscal Diana Salazar desveló que el narco Leandro Norero, asesinado posteriormente, sobornó al juez que dictó la excarcelación de Glas. Sobre el ex vicepresidente también pesa la acusación de acoso sexual, realizada por una de sus colaboradoras más estrechas.

"Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos, contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura", explicó el Gobierno de Noboa en un comunicado.

López Obrador provocó la escalada de los últimos días, que también conllevó la expulsión de la embajadora mexicana, al insinuar el beneficio político obtenido por el presidente ecuatoriano tras el magnicidio del candidato Fernando Villa

vicencio sólo 10 días antes de que se abrieron las urnas de la primera vuelta presidencial. Unas palabras que provocaron la repulsa de Verónica Sarauz, viuda del periodista de investigación.

Se da la circunstancia de que en el proceso judicial que se sigue contra quienes contrataron a los siete sicarios colombianos (asesinados posteriormente en la cárcel) se ha confirmado su pertenencia a la banda de Los Lobos, aliados del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación.

"Si dos países con profundos problemas y vínculos compartidos con el narcotráfico, se pelean y rompen relaciones, los únicos que se benefician son los narcotraficantes", sopesó el analista Matías Abad. El Gobierno ecuatoriano decretó el estado de conflicto interno a principios de enero para combatir al narcotráfico, que ha convertido al país andino en el más peligroso del continente.

