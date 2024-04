En el programa Día de Miércoles, el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, instó a la colocación de al menos una dosis de la vacuna contra el dengue. Para tener la cobertura completa, se requieren dos aplicaciones, sin embargo cada una ronda los $70 mil, requiriendo más de medio millón de pesos una familia tipo para inmunizar a todos los miembros.

“Estamos convencidos que el paciente que el paciente que ya está infectado tiene una carga de inmunidad y se tiene que cuidar, pero con una dosis podría tener una buena cobertura”, indicó el titular de la cartera sanitaria.

Respecto a este dato, dio a entender que la información evoluciona constantemente, sobre todo en lo que refiere a la aplicación de nuevas vacunas, ya que al momento de su lanzamiento en julio del año pasado se creía que inmunizaba al paciente por cuatro años una vez colocadas las dos dosis. “Hoy se habla que puede durar hasta diez años”, explicó.

En ese sentido nuevamente destacó que la vacuna es completamente segura y efectiva, recomendada por el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) para personas entre los 4 y 60 años.

Además señaló que la Provincia tiene la intención de comprar más vacunas, sin embargo no cuentan con los recursos y apuntó contra Nación por no invertir en dosis para los argentinos. “¿Por qué si está comprobada cuando se la compra?”, cuestionó. “Es un problema económico del que no se quiere hacer cargo ”, sentenció.



Respecto a los repelentes, manifestó que le parece abusivo el precio por el que se los está consiguiendo en algunos lugares, consecuencia de “algunos avivados” y recomendó la crema, “porque tiene una mayor duración y hay menos perdida de producto, además en aerosol parte del producto cae a la pie y parte al aire y no hay cobertura total”, advirtió.