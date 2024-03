Este miércoles comenzaron las actividades para conmemorar el 42° aniversario del día del Veterano de Guerra y los Héroes Caídos en Malvinas.

En diálogo con No es una tarde cualquiera por Aries, el Coordinación Provincial de Veteranos de Guerra, Juan Guanuco invitó a la explosión de stands en el Campo de La Cruz, con material del Archivo General de la Nación, a cargo de los propios veteranos de guerra. “Apuntamos a nuestro norte que es la niñez, porque creemos nosotros los veteranos de guerra, que tal vez algunos de los niños vean flamear la bandera argentina en nuestra isla de Redentor”, expresó.

Reflexionando sobre la actualidad, Guanuco señaló que “en tiempos difíciles tratamos de concientizar a la gente que la patria nos une, que Malvinas nos une”

“Con diferencias o no, tenemos que sacar a flote esto de lo que está pasando ahora y lo que estamos vivenciando nosotros los veteranos de guerra. A los chicos, nosotros siempre les damos el mensaje de querer nuestra bandera, de cantar el himno, que no hay que tener vergüenza, o también le invitamos a toda la ciudadanía para el 2 de abril que no sea solamente un partido de fútbol que sacamos la bandera argentina.”, manifestó.

Así mismo, el referente de veteranos instó a que “en estos 42 años no se olviden de nuestro héroes” señalando que “después de Malvinas vino la democracia por lo que fuimos principio democratizador”.

Respecto al cronograma de actividades de abril, Jorge Guanaco que el día lunes 1° de abril, desde las 17.30, en el Campo Histórico de La Cruz, se realizará el reparto de chocolatada para todos los presentes, con la colaboración del Ejército Argentino, mientras se desarrolla la presentación de las bandas de música de la Municipalidad de Salta, del Servicio Penitenciario y de la Policía de la Provincia.

Además actuarán grupos y solistas folclóricos, para que a las 23.30 se realice el acto central, en donde se nombrarán a los 34 héroes salteños caídos por Malvinas y la presentación de antorchas por cada uno de ellos. Se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino, y posteriormente, es escucharán palabras alusivas a cargo de un familiar de un héroe salteño caído en Malvinas, para después realizar el minuto de silencio.

El día martes 2, a las 10, está programado realizar los actos centrales, en el monumento a los Héroes Salteños, también del Campo de La Cruz. Allí entronizarán la imagen de la Virgen de Luján, una réplica que acompaño a los combatientes en la Guerra de Malvinas de 1982. Posteriormente se realizará el habitual desfile Cívico – Militar.