Gobernadores con Francos: obra pública, gas, subsidios, Salud y Ley Bases entre los temas discutidos

El Centro de Convenciones de Limache fue escenario, este martes, de la 19° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande y toda la expectativa estuvo puesta en la participación del ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, acompañado de funcionarios de distintas áreas del gobierno central.

“Hemos tenido la posibilidad de que el Ministro del Interior y un equipo de Nación hayan recibido nuestros planteos, quedaron en que en próximos días vamos a tener respuesta”, aseguró – en conferencia de prensa – Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, al momento de tomar la palabra.

Celebró, además, la realización de este tipo de reuniones porque “desde el diálogo se pueden resolver los problemas que plantea la gente”. Así, continuó, se estableció prioridad en las Rutas Nacionales que necesitan mantenimiento y la obra pública en todo el norte argentino.

“Tenemos una buena noticia, algunas se van a establecer como prioridad en los próximos días”, adelantó el mandatario salteño sobre obras públicas que fueron paralizadas a partir de la asunción del presidente Milei. “Vamos a tratar de resolver los otros temas en los próximos días, Ministros de Obras Públicas y de Hacienda van a trabajar conjuntamente con Nación para tener respuesta”, informó.

Por otro lado, Sáenz fue consultado sobre el Pacto de Mayo y si, de ser necesario para llegar a un acuerdo, “resignaría” alguno de los reclamos que se vienen sosteniendo hasta el momento.

“No voy a resignar nada, no tengo nada que resignar. Vamos a acompañar, como hemos venido acompañado a todos los gobiernos, para darle las herramientas necesarias y legítimas para llevar adelante el proyecto que la gente acompañó, pero si dentro de esa legislación hay algo que afecta a la provincia, no me tendrán acompañando esa legislación”, respondió el mandatario.

Aseguró que los gobernadores tienen el deber de defender las necesidades de la gente en las provincias y que estas son más importantes que las necesidades de los partidos políticos, por un lado, así como también más importantes que “las vanidades de cada uno de aquellos que pretenden que se acompañen leyes que van en contra del norte”.

“Ahí nos encontrarán unidos, es un bloque indestructible que va a defender el federalismo y lo venimos peleando con los distintos gobiernos nacionales. Me encanta que el Ministro hable del norte; del norte argentino y del norte del país. Está el potencial que el mundo reclama, pero necesitamos las obras de infraestructura que nos negó la patria”, concluyó el gobernador salteño.

Por su parte, Guillermo Francos – ministro del Interior de la Nación – aseguró que, durante el encuentro, se intercambiaron con los 10 gobernadores presentes las preocupaciones que tienen en las provincias.

Sin embargo, aclaró: “Transmitimos lo que el gobierno nacional viene transmitiendo, ordenar las cuentas públicas es una tarea muy compleja, dominar la inflación también, pero estamos avanzando, no tenemos una definición nacional en función a los recursos del Estado, pero sabemos que hay temas que hay que buscarles solución”.

De esta forma, sobre los subsidios, el funcionario nacional advirtió que el planteo del gobierno central es subsidiar la demanda y que, en el caso del transporte, se trabaja para incluir a las personas que lo requieran a través de la tarjeta SUBE; dijo saber que hay muchos lugares donde ese sistema no funciona, pero que la idea es ampliarlo y llegar hasta esa zonas ya que se trata de un “mecanismo de solución directa”.

“Estamos en este trabajo, somos un gobierno de 3 meses recién”, señaló.

En otro tramo de la conferencia, Francos abordó la problemática del gas y explicó que “el tema está encaminándose”, esperando que para la llegada del invierno ya esté solucionado.

Se refirió también a la Ley Bases y confirmó que fue uno de los puntos discutidos en la reunión.

“Venimos trabajando con los bloques de diputados, conversamos también con los gobernadores. El presidente Milei dijo que puede gobernar sin las leyes, pero con las leyes sería mucho más rápido el proceso de generar crecimiento en Argentina. Hay muchos de los gobernadores presentes que tienen necesidad de inversiones, en minería sobre todo. En un Estado como el argentino, que tiene trayectoria en incumplir sus compromisos, es difícil conseguir que los inversores inviertan, por eso una parte de la Ley Bases habla de eso, de la desregulación y de los incentivos y garantías para los inversores”, precisó Francos.

Advirtió, además, que es intención de Nación “devolverles a las provincias sus competencias y responsabilidades” y que, justamente, es uno de los puntos establecidos en el Pacto de Mayo.

“Cómo se reforma el régimen tributario del país para volverlo federal y no como está ahora, que vengo a escuchar reclamos de las Provincias como si fuésemos un país distinto”, disparó el Ministro.

Otro de los puntos destacados del encuentro fue la Salud en general dado que los recortes de Nación han alcanzado programas como el Incluir Salud, lo que ha generado malestar y preocupación entre quienes utilizaban sus servicios.

“El programa Incluir Salud está avanzando dentro del área del Ministerio de Salud”, respondió Francos sobre el punto, y concluyó: “Nos confirmaron antes de venir que el tema medicamentos y drogas costosas están en funcionamiento, que estaban reacomodándolo al programa, pero que estaba en funcionamiento”.

Gerardo Zamora – gobernador de Santiago del Estero – también celebró el encuentro y agradeció la participación del ministro Francos.

“Nos han escuchado varias horas, compartimos nuestros punto de vista, hicimos nuestros reclamos. Esto no se resuelve en una reunión, pero haya un camino de dialogo”, aseguró el mandatario.

Asimismo, pidió no abandonar las esperanzas y “fe en nuestras fuerzas”; la tarea – dijo – es hacerle entender a este gobierno, como a cualquier otro, que las discusiones que plantea el norte como bloque son discusiones por amor a la patria y con la intención de romper asimetrías históricas.

“Hemos sido escuchados, hay reclamos públicos, en búsqueda de equilibrio fiscal hubo muchos recortes económicos, obra pública, etc., lo importante es que hemos sigo escuchados. Hasta ahora ninguna Provincia ha planteado problemas para pagar los sueldos, pero estamos preocupados por la economía en general, hay caída en la recaudación nacional que se refleja en los impuestos coparticipables”, describió Zamora.

Advirtió que los gobernadores son los más interesados en la reactivación del país y que el gobierno tenga éxito en la idea de que este ajuste que lleva adelante va a servir para, después, reactivar la economía.

“Sino, no serviría de nada y estaríamos discutiendo sobre el ajuste mismo. Comparto que hay que bajar la inflación, pero en el 2001 no teníamos inflación y el país explotó Hay que reactivar la economía o que no se caiga demasiado. Tenemos reclamos de pymes y comerciantes que sufren las consecuencias”, describió Zamora.

Reconoció que el gobierno “recién comienza”, por lo que no se puede endilgarle consecuencias a sus políticas, pero si efectos de las mismas.

“Hay mucha gente preocupada porque no podamos pagar los sueldos si esta situación continua. De esta reunión nos vamos con optimismo. Creemos que la presencia del Ministro nos ha permitido explayarnos, sino hubiese sido una reunión de gobernadores para emitir un documento. La idea es no quedarnos con las partes negativas, sino pensar cómo podemos superar todo esto”, concluyó el gobernador de Santiago del Estero.