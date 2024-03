Este martes 26 de marzo a las 16 hs en COPAIPA (Zuviría 291), la Cámara Pyme de Salta organiza un conversatorio abierto sobre la temática de pacto de permanencia laboral, a cargo del Dr. Leoncio Landáez.

En Estilo Desafío por Aries, el vicepresidente de la Cámara Darío Pellegrini, señaló que el objetivo es lograr una “reciprocidad internacional” con Venezuela.

“Buscamos una reciprocidad internacional que le permita a un socio o incluso un no socio de la Cámara Pymes encontrar un aliado en Venezuela que le ayude a captar oportunidades internacionales que nosotros desde Salta conozcamos qué sucede en países que son parte de la red Mercosur y que empecemos a abrir nuestras fronteras, porque hoy el desafío es vender y lograr la supervivencia en un mercado muy competitivo”, expresó.

Analizando la policía actual que impacta en las Pymes, Pellegrini señaló que “no validamos el resultado total” pero reconoció que “es parte del camino para ver la luz al final de túnel”.

“El recorte, el disminuir recursos la estamos luchando entre todos. Por ejemplo, una cosa muy reciente, el aumento del servicio público, de la electricidad, que es una causa que la Cámara Pymes la está estudiando muy de cerca, está trabajando junto con la distribuidora local para extender los plazos de corte, lograr planes de pago, etc. Son parte del costo de políticas anteriores, y hoy no estamos todavía en un momento como para criticar con herramientas verdaderas la acción actual. Nos está costando dormir poco, nos está costando vender nuestros activos y lo último que queremos es que nos cueste con despidos”, señaló.

El referente Pyme puntualizó en la preocupación por los despidos y señaló que “en la nueva era de libertad que propone Milei, está en manos de los empresarios privados Pymes en absorber ese malón de gente despedida de la parte del Estado”.

“Hoy las Pymes empiezan a tener un rol doblemente importante, sostener lo que estaba y absorber lo que se viene. Por lo cual creemos que no queda otro camino de crecer, de aumentar, de vender, de creatividad y no podemos estancarnos a la espera de que nos bajen la luz para poder abrir o cerrar un hotel. Desde la Cámara Pymes no nos podemos hacer cargo de un trabajador estatal despedido, pero creemos que si trabajamos en el crecimiento Pymes, van a terminar absorbiendo esa mano de obra”, manifestó.