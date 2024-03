Esteban, sobre el brote de dengue: “Bajamos los brazos”

En Hablemos de Política, Juan José Esteban – diputado provincial y ex ministro de Salud salteño – analizó la situación sanitaria de la provincia y, en este sentido, aseguró que el gobierno de Milei ha decidido dar de baja programas por los que ingresaba un gran caudal que permitió, entre otras cosas, equipar hospitales y salitas salteñas.

“Con el Plan SUMAR, por ejemplo, compramos 24 sillones de diálisis, camionetas, etc., y ese dinero hoy no va a ingresas. El Plan REDES también fue importante”, sostuvo el legislador, y completó: “La Salud pública sufre hoy una situación crítica, lo que venía de Nación nos permitía armar hospitales, tener ambulancias y hoy no lo vamos a tener”.

Por otro lado, Esteban consideró que lo que ocurre hoy con el dengue es una situación que “no hemos visto en la historia” y que, lamentablemente, pareciera ser que la sociedad ha naturalizado la enfermedad.

“Creo que hemos bajados los brazos. Los mecanismos de prevención han fallado y hoy estamos en una situación crítica”, disparó el diputado; “no hago hospital público, pero a mi consulta privada llegan entre 4 y 7 pacientes con dengue positivo”, detalló, y consideró: “Cuando fui ministro hablaba de que el trabajo preventivo para el dengue había que hacerlo todo el año”.

Para Esteban, la crisis no solo es del sistema público de Salud, sino que el privado también se enfrenta a la misma situación, todo ello “por razones obvias”.

“La política nacional está divorciada de la política provincial. Nos quitaron recursos que eran necesarios para seguir equipándonos. Faltan los focalizados para la zona norte y estamos así, lamentablemente, en una situación a la deriva y muy difícil de controlar”, finalizó el legislador.