Cristina Kirchner volvió a saludar desde el balcón y recibió a Juan Grabois y Ofelia Fernández

La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a saludar este sábado a la militancia desde el balcón de su departamento ubicado en el barrio de Constitución, y recibió al dirigente social Juan Grabois y la ex legisladora porteña Ofelia Fernández, quienes marcharon desde Parque Lezama para respaldar a la ex mandataria.

La titular del PJ utilizó –por quinto día consecutivo– el histórico símbolo del peronismo para conectar con los militantes, mientras espera presentarse el próximo miércoles en Comodoro Py para ser detenida por el tribunal federal.

Durante la tarde de hoy se produjeron diversas manifestaciones de afecto hacia la ex vicepresidenta por parte de las personas que se acercaron a apoyarla en los días previos a que tenga que comparecer frente a la Justicia.

Pero la particularidad de la jornada pasó por la movilización desde Parque Lezama a la calle San José que realizó Grabois, junto a representantes de su fuerza política, Argentina Humana (AH), espacio que nació cuando el dirigente social fue candidato a presidente en 2023.

Tras la marcha, el dirigente de los movimientos sociales fue recibido por la ex jefa de Estado en su departamento, en un encuentro donde también estuvieron presentes Ofelia Fernández; y los diputados nacionales Itai Hagman y Natalia Zaracho.

Las muestras de aprecio se dieron después de que organizaciones políticas, sindicales y sociales definieron ayer acompañar a la ex presidenta el miércoles para “garantizar” que la ex mandataria “vuelva a su domicilio”, luego de cumplir con la manda judicial prevista para el 18 de junio.

“Nuestro día no termina hasta que Cristina no esté en su casa”, indicaron las organizaciones en referencia al pedido de CFK para cumplir prisión domiciliaria tras el fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad.

