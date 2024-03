La Municipalidad aclaró que la figura del “comunero” no existe

Chalabe aclaró sobre la polémica que se suscitó en torno a la figura del comunero y el rol que este cumplía. “Queremos descentralizar la ciudad, por eso lo que hicimos fue dividirla en zonas operativas para poder llegar a todos los barrios y no lo que siempre pasaba: que quedaban zonas sin la presencia municipal” aseguró.

En una nota al sitio Datasalta, el funcionario aclaró que dicha secretaria tiene como principal objetivo sacar la gestión a la calle, “llegar al vecino, escucharlos y luego diseñar las políticas publicas que atiendan esos reclamos”.

¿Sueldos de $1,5 millones?

Por otro lado, aclaró que los sueldos no son los que manifestaron algunos concejales opositores “cobran menos de la mitad de los montos que de manera malintencionada se dijeron”.

Por último, Chalabe aclaró que “Salta no está dividida en comunas y para eso deberíamos cambiar la carta orgánica. Hoy eso no existe, por lo tanto, los comuneros no existen como tal” concluyó.